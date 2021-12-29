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现阶段处于5G商用推进与6G研究布局的叠加期，要大力推进5G商用成熟和技术演进，为发展好6G架桥铺路，积极开展全球6G技术交流合作，主动抓住新一代移动通信发展的新机遇

当前，世界进入数字经济快速发展期，5G、人工智能等新一代信息技术蓬勃兴起，深刻影响着全球科技创新、产业结构调整和经济社会发展。按照移动通信的发展规律，随着5G规模化商用进入快车道，全球6G创新发展已拉开帷幕。

现阶段处于5G商用推进与6G研究布局的叠加期，要准确把握二者之间的承接关系，推进协调互促发展。自商用以来，我国5G创新发展取得显著成效，已建成全球最大规模的5G独立组网，形成全球最大的5G终端用户群体，5G应用创新案例已超万例，数量和创新性均处于全球第一梯队。

大力推进5G商用成熟和技术演进，为发展好6G架桥铺路。移动通信产业发展具有明显的以前一代网络为基础进行代际演进的特点，是循序渐进的发展过程。从网络建设部署来看，全球5G规模化商用快速推进，将为6G发展夯实网络基础。从产业技术培育来看，通感融合、通信与人工智能融合等新技术也可以在5G中提前导入培育，不断明确业务场景，引导6G愿景需求的形成和完善。

但也应看到，当前全球6G发展尚处于早期阶段，6G是什么、用来干什么、采用什么技术来实现，业界尚未形成共识。因此，一方面要在技术研发上保持开放思维，包容各方有益的观点，不宜对6G技术路线过早下定论；另一方面，应秉持共赢理念，积极开展全球6G技术交流与产业合作，加强与国外标准组织合作，最大范围构建全球6G合作标准的朋友圈，凝聚6G发展的同心圆。

对6G的研究既要广泛撒网，也要重点捕鱼，做好收敛性研究，不断聚焦提纯。针对一些普遍认为有潜力、有成效、有价值的潜在技术方向，应通过不断实践检验技术性能，从而形成具备工程及商用价值的原创核心技术。

当前全球主要国家和地区均已开启6G研发的布局，6G关键需求、潜在关键技术正逐渐清晰，我国应谋定而动、乘势而上，主动抓住新一代移动通信发展的新机遇，为经济社会高质量发展注入澎湃动力。

（作者为中国通信标准化协会副理事长兼秘书长，本报记者韩鑫采访整理）

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 12 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)