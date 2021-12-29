本报记者 韩 鑫

位于江苏海安市的跃通数控有限公司车间内，员工正在调试自动化生产设备。

姜 明摄（人民视觉）

习近平总书记指出，“要加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。”日前召开的中央经济工作会议要求“持续激发市场主体活力”。增强市场主体活力，就要加快转变政府职能，深化“放管服”改革，推动有效市场和有为政府更好结合。

今天起本版推出“市场主体活力这样激发”系列报道，分别从减轻企业负担、缓解就业压力、扩大有效投资等角度，反映今年以来各地各部门加快转变政府职能、推动释放市场主体活力的生动实践。

——编 者

今年前三季度，全国新增减税降费9101亿元；截至10月底，全国市场监管部门共检查收费单位6.5万家，退还企业24.6亿元……最近，企业“减负”成绩单公布，一项项政策举措聚焦助企纾困，有力增强了市场主体发展信心。

“减轻企业负担为保市场主体、推动经济持续稳定恢复发挥了重要作用。”工信部运行监测协调局（国务院减负办）负责人介绍，今年前10月规模以上工业增加值同比增长10.9%，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本同比减少0.55元，在41个工业大类行业中，32个行业利润总额同比增长。

减负政策怎样发力，企业对政策感受如何？从一条减税政策、一项清欠工作、一次“把脉问诊”着眼，记者采访了相关企业和专家。

一条减税政策

研发费用加计扣除比例提高到100%，给企业带来实打实的“真金白银”

上半年，销售收入同比增长超60%，前三季度，销售收入超百亿元，实现超预期增长……“业绩向好的重要原因，是持续不断的研发投入。”海天塑机有限公司财务负责人解臻峰说，今年研发投入超过3亿元，同比两位数增长，仅数字化转型的投入就有数千万元。

研发迈大步的背后，得益于一项税费优惠政策的支持——研发费用加计扣除，不仅对制造业企业的扣除比例由75%提高到100%，企业还可提前享受前三季度加计扣除政策优惠。“我们10月份就享受到了前三季度加计扣除优惠累计1.22亿元，直接抵减企业所得税1800多万元，是实打实的‘真金白银’！”解臻峰说。

减税1800多万元，对一家年销售额超百亿元的企业意味着什么？解臻峰给记者算了一笔账——

算近账，短期现金流更加充裕。“省下的这笔成本并没有计入利润，而是直接变成了投入。”海天塑机信息中心主任叶成刚介绍，今年公司对阀板车间进行了数字化升级，通过应用新研发的集成订单设计平台等，实现了产品制造全过程的实时数据采集与管理，使得每一个新产品在成本控制基础上，有了更卓越的产品性能。

算远账，撬动长期增长可能性。“别看减税额度以万元来计算，通过鼓励加大研发力度的政策杠杆效应，撬动的营业收入增长却是以亿元为单位衡量的。”解臻峰告诉记者，对比去年，企业通过加计扣除抵减的税额预计增长两位数以上，但企业缴纳的所得税也将有两位数以上的增长，数值上亿元。

从整个产业链来看，还将有力促进上下游协同创新、提升实力。16公里外，海天塑机配套生产商华热机械今年也加大了对车间的自动化改造。“我们生产的小型干燥机是注塑机产品的辅机，别看企业小，但研发投入必须跟上海天塑机的创新步伐。”公司财务负责人李燕娜说，今年公司研发费用约500万元，享受研发费用加计扣除政策直接减免近150万元的税费，大部分都投入研发，预计全年销售收入增速将超40%。

“从实际情况来看，加计扣除减税政策覆盖面广、针对性强、获得感好，更重要的是，鼓励企业持续加码创新投入。”宁波市税务局企业所得税处副处长林哲介绍，前三季度，全市各类企业提前享受加计扣除减税64.19亿元，其中制造业减免税额占93%。从全国看，各类企业提前享受研发费用加计扣除金额1.3万亿元，减免税额达3333亿元。

不只是研发费用加计扣除，扩大制造业增值税期末留抵退税政策适用范围、推动降低部分工业原材料的进口关税……今年以来，减税降费力度不减，助力制造业企业轻装上阵，在采访中，不少企业希望保持政策连续性，以更大力度助力企业纾困发展。前不久发布的《2021年全国制造业企业负担调查评估报告》显示，七成以上制造业企业反映税费负担总体适度，企业对涉企行政事业性收费减免、税收缓减免退方面的各项政策措施落实满意度超九成。

一项清欠工作

及时回笼资金，助力企业降低生产经营成本、增强发展信心

“去年夏天，公司一次性收到一笔超过640万元的拖欠账款。”提起此前的一笔账款，重庆鑫益成建筑材料有限公司负责人吴新秀长舒一口气。

作为预拌混凝土生产商，鑫益成常年与多家建筑领域大型国企有生意往来。“建筑行业一般按项目进度付款、月结70%，但在实际操作中往往达不到约定比例，一笔笔尾款数额越滚越大、周转天数越拉越长，就会形成欠款。”吴新秀告诉记者，账款拖欠不仅增加了企业的生产经营成本，更重要的是，许多业务不敢垫资做，影响企业承接后续订单。

这笔“救急”欠款的顺利回收，得益于清欠工作的扎实推进。这项工作，今年依然是重头戏。

回款慢、账款拖欠，是当前中小企业反映强烈的一个突出问题。前不久，国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所对1247位企业家进行问卷调查，结果显示，近八成企业家表示应收账款处在较高水平，成为导致企业资金紧张和成本上升的重要因素。

“从调研情况看，大企业拖欠中小企业账款，并不是一个简单的‘欠钱不还’问题，而是复杂的企业间利益关系问题。”国务院发展研究中心企业研究所研究员马淑萍分析，通常来看，大企业往往容易利用优势地位提出不合理付款条件，如超长账期、大量使用票据等；此外，对产品质量存在分歧等商业纠纷也会导致延迟付款。

以工程建筑为例，重庆水利投资集团总经理段如勇告诉记者，作为分包商的中小企业，一旦出现组织能力不足、施工水平欠佳，尤其今年原材料价格上涨较快，可能出现施工成本高于合同价格等情况，往往会与总承包商产生矛盾，出现资金拖欠问题。为此，去年以来，重庆市实施明细台账月报，督促相关主体加快推进清欠工作，并对失信主体实施信用约束。今年1至10月，累计推动清偿拖欠民营企业和中小企业账款8538万元。

应该看到，近年来，通过从债务方入手，行政、事业单位和大型国有企业主动建立台账清理欠款，从债务人入手，建立全国违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台和问题线索督办转办平台，畅通企业投诉的渠道，我国清欠工作已取得显著成效，累计清偿行政、事业单位和大型国有企业拖欠民营企业和中小企业逾期欠款8500多亿元。

“下一步应重点关注大量‘有分歧’欠款以及非国有大企业与中小企业之间的拖欠行为，以完善制度为重点建立长效治理机制，切实减轻中小企业负担，助力创新发展。” 马淑萍说。

一次“把脉问诊”

技术改造助力企业转型升级，带来显著成本优势

天寒地冻，位于河北安平县的纳鑫丝网制品车间内却热气腾腾：生产设备开足马力，刚经过重大改型的粉末涂料新产品正连续下线。“受疫情影响，订单下降明显，但通过技术改进，市场表现整体趋好。”公司市场总监高婷说，前11个月营收已超去年全年，今年利润预计同比增长20%。

业绩增长源于一场特殊的“诊断”。由于产品性能赶不上工程标准升级的速度，纳鑫丝网一度陷入发展困境。今年初，在河北省工信厅牵线下，中科院专家送技术上门，从签合同、更换材料测试产品特性，直到成熟应用，仅半年时间，新产品就成了抢手货。

技术改造带来了显著的成本优势。“生产一片防眩网的成本降了1/3，一年能省下上千万元，对小微企业来说非常可观。”高婷说。

不仅如此，技改红利也通过产业链传导到更多企业。“上游原材料成本低、价格降，下游的浸塑加工企业也能产生降成本效应。”高婷对明年的企业效益充满信心，“已接到不少客户的意向订单，预计半年后销量会有明显提升。”

把脉工业企业，问诊转型难题。近年来，河北省累计认定92家“工业诊所”，对全省6200余家工业企业开展分行业、分领域的“问诊”“巡诊”活动，截至目前为企业增收减支近30亿元。

降成本，既要授人以鱼，更要授人以渔。中国工业互联网研究院院长鲁春丛认为，通过多渠道降低中小企业转型门槛，可以有效降低固定资产投入和运营成本，在外部经营环境不确定性较高的情况下保持订单来源稳定，降低经营风险。“不妨多培育一批数字化转型服务商，满足中小企业数字化转型需求，进一步推动中小企业提升专业化、精细化水平。”

减轻企业负担，助力企业纾困，更多举措正在路上。近日，国办印发《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》，从加大纾困资金支持力度、进一步推进减税降费、推动缓解成本上涨压力、保障中小企业款项支付等多个方面提出一系列具体举措，为中小企业纾困解难，助力企业实现平稳健康发展。

“随着一系列政策举措落地见效和市场需求的逐步恢复，企业家对未来发展预期保持谨慎乐观。”国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所所长李兰说，调查显示，企业家预计未来订货有所恢复，产品价格下跌压力降低，盈利趋于改善，用工和投资计划保持稳定，企业综合经营状况有望改善。

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)