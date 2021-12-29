陆娅楠

制度性交易成本种类繁多、弹性较大、边界模糊，既是企业的痛点，也是“放管服”改革的难点，是优化营商环境必须征服的“娄山关”“腊子口”

近些年，给实体经济减负一直是热门话题。

特别是疫情冲击之下，供应链受阻，市场需求收缩，叠加大宗商品价格高位运行，使相当一部分企业深感“压力山大”。降低税费负担、降低用地用能成本等真招实招，在援企纾困中大显身手。这一笔笔真金白银，可谓雪中送炭，及时又给力。

然而，高强度、大规模的减税降费不可能无限期持续。一方面，我国宏观税负已由2015年的18.13%降至2020年的15.2%，在主要经济体中处于低水平。另一方面，一些处于盈亏平衡点的企业，本就属于该淘汰企业，若让其长期拥有过多的政策红利，可能会妨碍市场在资源配置中发挥决定性作用。因此，尽管今后一段时间减税降费政策还会继续实施，但恐怕很难有一轮轮普惠性、大力度的减税降费。

那么，降成本就没有更大空间了吗？显然不是。

除了这些看得见、算得清的负担，企业往往还需要承担难以计算的制度性交易成本。这种成本往往涉及准入、审批、许可、认证、监管等政府职能，种类繁多、弹性较大、边界模糊，既是企业的痛点，也是“放管服”改革的难点，暴露了一些地方治理能力和治理体系的薄弱环节，是优化营商环境必须征服的“娄山关”“腊子口”。

治“拖”是基础题，抢抓机遇才能释放红利。中央出台的“放管服”政策，需要地方上可操作的具体细则来配套实施。如果配套细则的“靴子”迟迟不能落地，创新创业激情往往会被“拖垮”。革故鼎新从来就不是一件轻松的事，窗口期稍纵即逝，须义无反顾地去攻坚克难。少一些“先等一等”“再看一看”的观望心态，多一些“等不起、慢不得、坐不住”的使命担当，何愁制度成本不变为制度红利？

削“繁”也是基础题，做对减法才能激发活力。这些年，一网通办、一证通办、一窗通办的改革实践，让企业和群众少跑腿，颇受好评。但“少跑”不等于“办成”，特别是在跨界融合的新经济领域，行政审批流程繁琐、部分手续相互制约等痼疾依然存在。监管不能弱，企业和群众少跑腿，就意味着政府部门要在删繁就简上多动脑。除了应减尽减，不妨多一些异地可办、限时办结、智慧监管，让“无感审批”助力企业敢试敢闯。

破“堵”则是加分题，畅通梗阻才能行稳致远。降低制度性交易成本，不但要肯干、敢干，还要能干、会干。“准生证”到手，只是企业发展的第一步。融资渠道是否畅通，供应链是否稳定，知识产权保护是否完善……打通这些堵点，及时提供相应服务，企业才能轻装前行。如果把一家家企业比喻成一棵棵幼苗，治“拖”削“繁”只是松土剪枝，破“堵”则是疏通水系、留足阳光、肥沃土壤，使其成长环境更优，根基扎得更牢，甚至如同榕树一般不断垂枝入土，生成全新的产业集群。

当前，世纪疫情叠加百年变局，我国经济发展面临前所未有的挑战。无论是增强企业信心，还是提高市场效率，都需要在降成本上下足功夫。新一轮国际竞争，是创新能力的较量，也是营商环境的比拼。降低制度性交易成本，放下该放的手，握紧服务的手，亮出法治的手，让更多中国企业拥有顶住下行压力、不断闯关夺隘的信心，中国经济才有更加不惧疾风骤雨的实力与底气。

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)