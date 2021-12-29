本报记者 邱超奕

日前，在“2021·中国企业全球形象高峰论坛”上，中国外文局发布《中国企业形象全球调查报告2021》。这份包括俄罗斯、意大利、巴西、南非、泰国、美国等12个国家，6000份样本的报告，展示了中国企业的最新国际形象。

“近七成受访者认为中国企业在推进科技创新和绿色进步上发挥引领作用；一半受访者认为共建‘一带一路’的成效超出预期。”中国外文局当代中国与世界研究院院长于运全介绍，如今，海外年轻人十分看好中国企业。18至35岁受访者中，83%的人对中国企业履行社会责任给予好评。中国企业也迎来了更多机遇。“受访者普遍期待在科技、加工制造、基础设施、能源资源等领域跟中国企业加深合作。”于运全说。

中国企业乘着共建“一带一路”的东风，发挥广泛的辐射带动作用，创造着丰富的社会人文价值。

增进当地福祉。中缅油气管道是中国企业在东南亚承建的大型能源项目。中石油国际管道公司副总经理李自林介绍，建设之初，缅甸皎漂市马德岛喝水靠下雨、照明靠日光。中石油来到这里，不但为岛上通水、通路、通电，还援建学校和医疗站，小岛发生了翻天覆地的变化。“目前，中石油及其控股合资公司在缅甸社会援助投入达2700多万美元，各类民生服务惠及超过200万民众。”李自林说。

提升本土技能。在埃及开罗市向东约50公里的戈壁滩中，由中建集团承建的埃及新首都中央商务区项目一天一个样，高达385.5米的“非洲第一高楼”标志塔已完成主体核心筒和外框钢结构封顶。中建集团还在当地建立公益机构鲁班学院，促进海外员工技能培育。“鲁班学院为埃及建筑业发展创造了宝贵契机，提高了埃及工人技术水平。”埃方监理班纳说。

推广绿色环保。今年夏天，法国知名主持人夏洛特走进中广核欧洲能源公司在法国南部的阿萨克风电场，采访了当地市长、学生、农户等。这里的风力发电机能够为6500个家庭提供清洁绿色电力，得到当地民众的赞赏。“节目播出后，在海外多家社交媒体广泛传播，收获大量好评。”中广核欧洲能源公司总经理黄远征说。

从基础设施“硬联通”，到规则标准“软联通”，再到同共建国家人民“心联通”……“越来越多中国企业走出去，对接国际上普遍认可的规则、标准和最佳实践，统筹推进经济增长、社会发展、环境保护，让各国从中受益，实现共同和可持续发展。”商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明说。

《 人民日报 》（ 2021年12月29日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)