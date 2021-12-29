《“十四五”医疗装备产业发展规划》印发 提速医疗装备发展
2021年12月29日08:42 | 来源：新华网
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原标题：《“十四五”医疗装备产业发展规划》印发 提速医疗装备发展
新华社北京12月28日电（记者张辛欣）记者28日从工信部获悉，工信部联合国家卫生健康委员会、国家发展改革委等部门和单位印发《“十四五”医疗装备产业发展规划》，提出到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。
医疗装备是医疗卫生和健康事业的基础。“十三五”期间，我国医疗装备产业实现快速发展，2020年市场规模达到8400亿元。
“我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地，形成了一批具有较强竞争力的龙头企业和特色鲜明的产业集群。”工信部装备工业一司司长王卫明说，制造业与新一代信息技术融合提速，新冠肺炎疫情加速全球产业链供应链调整，“十四五”时期是推进医疗装备产业高质量发展的关键时期。
他说，规划明确了7个重点领域，实施5个专项行动，采取6项保障措施，推进医疗装备产业发展。
7个重点领域包括诊断检验装备、治疗装备、监护与生命支持装备、中医诊疗装备、妇幼健康装备、保健康复装备、有源植介入器械，基本覆盖了从防、诊、治到康、护、养全方位全生命周期医疗健康服务装备需求。
5个专项行动包括产业基础攻关行动、重点医疗装备供给能力提升行动、高端医疗装备应用示范基地建设行动、紧急医学救援能力提升行动、医疗装备产业与应用标准体系完善行动。
(责编：赵竹青、陈键)
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