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两部门提前下达2022年以工代赈中央资金40.5亿元

2021年12月29日08:42 | 来源：新华网
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原标题：两部门提前下达2022年以工代赈中央资金40.5亿元

　　新华社北京12月28日电（安蓓、闫依琳）记者28日从国家发展改革委了解到，国家发展改革委联合财政部近日提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈任务计划40.5亿元，撬动地方各类资金约5亿元，支持地方实施以工代赈项目1200余个，将带动近10万农村脱贫群众和低收入人口等重点群体稳就业、促增收。

　　据了解，本批计划以“三区三州”等原深度贫困地区、国家乡村振兴重点帮扶县、易地扶贫搬迁后续扶持任务较重市县为重点，瞄准农村脱贫人口、易返贫致贫监测对象和其他低收入人口等重点群体，同时将以工代赈与灾后重建紧密结合，加大对河南、山西等今年受暴雨洪涝灾害影响较重的省份支持力度，广泛吸纳农村脱贫群众和低收入人口等重点群体参与以工代赈工程项目建设，在家门口实现就业增收。

(责编：赵竹青、陈键)

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