记者邹多为

原标题：从“年度账”看审计整改“变”与“不变”

近日，审计署发布2020年度审计查出问题整改情况的报告。其中，整改金额和处理人数明显增多，屡审屡犯现象初步得到遏制。新变化背后有着什么含义？审计整改又将如何走深走实？围绕这本整改账，多方权威人士进行解读。

金额、人数之变内含服务大局目标不变

整改报告显示：对于2020年度中央预算执行和其他财政收支审计查出的问题，有关部门、单位和地方积极整改，制定完善相关规章制度1435项，追责问责7700多人，其中，有关金融机构整改1.32万亿元，占整改总金额近八成。

通过对比近几年的审计整改报告，记者发现，今年整改金额和处理人数出现“双升”，这样的数据是否意味着问题更多、更严重？

“金额和人数变多不代表问题突出，变少也不意味着没有问题。”审计署政策研究室副主任籍吉生强调，要全面客观地解读审计整改报告，数据之间既不能直接相加，也不能和过去简单对比。

不与整改成效绝对“挂钩”，那么数字之变从何而来？

事实上，除了中央财政管理和中央部门预算执行是审计雷打不动的固定项目，其他具体审计项目每年都会根据中央重大决策部署和审计工作要求有所调整。“由于领域范围、资金规模、所涉及的部门和地方等相关数据发生改变，造成整改金额和处理人数与往年不同是正常现象。”籍吉生说。

千变万变，审计工作紧紧围绕党和国家工作大局的目标任务却从未改变。

中央财经大学教授王雍君认为，不论整改问题金额过万亿元，还是移送近200起违纪违法问题线索，这些都表明中央重大政策措施部署到哪里、财政资金拨付到哪里，审计监督就跟进到哪里。

屡审屡犯初步遏制反映狠抓审计整改决心不变

通读报告全文，整改成效显著，其中“屡审屡犯现象初步得到遏制”这一论断更是受到关注。

与字面理解略有不同，屡审屡犯，不是审计查出的问题在同一家单位反复出现，而是今年出现在这个被审计对象，明年可能发生在其他被审计对象上。

由于审计发现问题的形成原因复杂多样，审计整改很难一步到位、一蹴而就，因此，一直以来，屡审屡犯、改而又犯犹如一个打不破、走不出的“怪圈”，严重制约着审计监督打通“最后一公里”。

近年来，为了更好堵塞漏洞，我国持续完善制度、改进管理、规范技术。2021年，新修改的审计法强化了审计结果及其整改情况运用，中办、国办专门印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》也为审计整改工作提供了制度遵循。

籍吉生表示，以往反复出现的整改情况明显改善，既是衡量屡审屡犯得到遏制的重要指标，也充分反映出狠抓审计整改决心一如既往。“随着审计监督地位日益提升，有关地方和部门整改责任意识明显增强，审计整改的震慑力和权威性不断显现。”

凝聚合力，以整改为抓手维护国家经济安全

透过整改报告，虽然各地区各部门推进审计整改工作提质增效，但改革不够彻底、责任不够清晰、治标多治本少等问题仍然一定程度存在。

审计整改工作是确保审计监督实效的重要抓手，如何避免“应付式”“走过场”，让整改真正发挥威力和效力？全国人大常委会委员杜黎明认为，要从政策、制度、标准等层面巩固整改成果，着力构建审计查出问题整改的长效机制，力争达到“审计一个单位规范一个行业，处理一个典型教育引导一片”的良好效果。

制度的生命力在于执行。籍吉生表示，有了顶层设计，执行过程中具体人员是否依法审计、照章办事至关重要。此外，随着制度建设不断完善，骗取套取手段也在花样翻新，只有加大创新力度，才能更好维护国家经济安全。

当前，整改已进入“深水区”。对于成因复杂、缺乏有效对接的“硬骨头”，全国人大常委会委员李巍建议，一方面，强化部门间沟通协调，理顺职责、信息共享、精准施策；另一方面，强化跟踪问效，对明知故犯、屡审屡犯，严肃查处，加大责任追究力度。

凝聚合力，多点发力。“变”与“不变”既蕴含审计监督的职责使命，也凸显整改面临的挑战机遇。王雍君认为，随着全面深化改革向纵深发展，审计整改要从实际出发，避免“一刀切”，从而保障国家“钱袋子”花在点子上、用到关键处。

(责编：赵竹青、陈键)