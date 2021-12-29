原标题：深圳：引领中国工业设计闯关突围

一个普通的玻璃水杯，售价不过数元人民币；外形优美、做工良好的双层保温玻璃杯，售价可以超过50元；如果将内壁设计成可爱的猫爪形状，配合以精心选择的颜色和配套图案，玻璃水杯售价就可以达到200元，甚至被市场热炒到近千元。

“工业设计不仅可以改变一个水杯的价值、提升人的生活质量，更可以改变一个产业、一个地区乃至一个国家的发展路径。”在举例工业设计能够让一个水杯脱胎换骨时，深圳市工业设计行业协会会长封昌红这样说。

如今，中国已经是全球当之无愧的制造业大国。作为体现一个国家和地区工业化水平的重要标志，在过去的十年间，中国的工业设计能力也实现了跨越式的发展，在提升中国制造整体水平、推动产业升级和转型上发挥了关键性作用。

这是一个“十年磨一剑”的过程。作为全国首个获得联合国教科文组织授予“设计之都”称号的城市，深圳带领全国工业设计实现了从追赶全球到与全球并跑，乃至引领全球的跨越式转变。

“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。”展望未来，作为制造业价值链中最具增值潜力的环节之一，“深圳设计”“中国设计”将在中国迈向高质量发展、构建“双循环”格局中承担越来越重要的作用、创造出更多的价值。

从“拒之门外”到“登堂入室”

“就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受，而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工、装饰以新的品质和规格，叫作工业设计。”

“设计是一种创造性的活动，其目的是为物品、过程、服务以及它们在整个生命周期中构成的系统建立起多方面的品质。”

“(工业)设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活，是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。”

以上，是从20世纪80年代开始，到本世纪第二个十年中叶，人类对于工业设计的不同定义，从最初的工业产品到如今的社会生活，人们对于工业设计的认识不断加深。

如今，起源于英国工业革命的工业设计，在经历了200多年的持续发展之后，已经成为全球经济增长和产业进步的最重要的推动要素之一。美国工业设计联合会一项调研显示，工业设计每投入1美元，销售收入将增加1500美元。

但对于“中国制造”而言，工业设计仍然是一个新生而年轻的产业。在业界人士看来，工业设计进入中国市场约20年，经历了“十年生聚、十年教训”的艰辛历程。

“最开始，我们对工业设计认识不够，水平也不高，属于跟在别人屁股后面跑，走过弯路，也吃过亏。”封昌红说。

伦敦百分百设计展在全球设计行业享有盛誉。它是全球同类型展会中，唯一由专家评审团评选参展商的展会。去伦敦参展，被深圳企业看作是获得世界业内同行认可的好机会。

然而，过去几年间，深圳市工业设计行业协会带领企业9次申请参展，均不得其门而入。尽管当时深圳已经加入全球创意城市网络，还被联合国教科文组织授予“设计之都”称号，但这些还不能改变外界对“深圳设计”乃至“中国设计”的刻板印象。

“在申请过程中，有评委反问我们，中国有设计吗？还有评委说，中国没有设计，只有山寨。”封昌红回忆说；优必选科技股份有限公司工业设计中心总监黄鑫水遭遇过境外企业展区“禁止进入”“禁止拍照”的难堪要求，这让他当时就下定决心，“一定要凭借自己的设计，让外国人看到中国设计的实力。”

在发展的道路上，中国工业设计队伍开始努力撕掉被贴在身上的“山寨”标签。

深圳市工业设计行业协会邀请伦敦百分百设计展的主办方和评审团来到深圳参观，向他们介绍深圳工业设计的发展情况，带领他们参观了华为、腾讯、飞亚达等企业。

“专家们被我们的坚持和执着感动了，向我们传授了申报的方法，怎么写申报文案，怎么甄选产品，怎么介绍产品的亮点……我们一点一点学习，一点一点进步，直到一次在波兰召开的评审团会议上，深圳的申报才获得通过。2011年，我们如愿以偿，终于走上了世界舞台，开启了中国参展零的突破。”封昌红说。

“那一次走出去，深圳的设计师发现自己与世界的差距原来那么大。”封昌红说，从伦敦带回来的首次参展震撼，很快在深圳设计界引起轰动，对标世界一流水平成为深圳设计界的共识。

与此同时，政策之手也在进一步发力。2012年，深圳市政府出台全国首个工业设计专项扶持政策《关于加快工业设计业发展的若干措施》，包含提升工业设计业创新能力、推动工业设计业高端化发展、提高工业设计业国际化水平、构建工业设计公共服务体系、强化工业设计高端人才培养、扩大“深圳设计”品牌影响、优化工业设计业发展环境等方面措施。这份文件明确指出，“发展工业设计业，对加快我市转变经济发展方式具有重要意义。”

“在政策引领下，深圳的工业设计开始腾飞，也带动全国工业设计大发展。”封昌红说。随着“深圳馆”在伦敦百分百设计展的窗口效应不断扩大，国际设计界开始重新认识“中国设计”。2014年，伦敦百分百设计展首次设立“中国馆”。

2020年，全球知名的工业设计大师、策展人迈克尔·杨工作室应深圳市工业设计行业协会邀请，担任第八届深圳国际工业设计大展的策展人。如今，迈克尔·杨工作室的中英文官方网页不仅展示着多个与中国公司合作的设计作品，而且即将开设深圳工作室。

从北斗卫星，到智能终端，从“复兴号”高铁到远洋船舶，从日用工业品到尖端机床，在成功打入全球中高端市场的“中国制造”里，都镌刻着中国工业设计创新的印记。

从追赶到并跑、领跑

从2011到2021，十年间，深圳工业设计行业规模迅速扩大。

如今，深圳工业设计师数量超过15万人，分布在1400余家工业设计专业公司，其中高新技术企业超700家。2020年，深圳工业设计总产值134.56亿元，带动下游产业经济价值超过千亿元。

重大创新平台数量不断增加。深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、深圳创维数字技术有限公司、深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司、傲基科技股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等6家企业，成功入选工业和信息化部第五批国家级工业设计中心公示名单。深圳的国家级工业设计中心增至13家。此外，深圳还有省级工业设计中心114家，市级工业设计中心95家。

日前，工业和信息化部公布了第三批服务型制造示范名单，深圳入选首批服务型制造示范城市（工业设计特色类）。

居安思危的深圳在扶持政策方面进一步完善升级。2020年，深圳市出台《关于进一步促进工业设计发展的若干措施》，提出培植更高能级的工业设计创新能力、推动更高质量的工业设计创新发展、发挥更强有力的耦合贯通引领作用、构建更多元化的人才培育体系、搭建更加完善的公共服务支撑网络、营造更加优化的产业发展生态等方面措施。

“10年来，深圳工业设计在政策引领下，进入高速发展的快车道，逐渐形成以政府为引导，企业为主体，园区为平台，协会为桥梁，全链条、多层次的工业设计生态体系，在引领制造业转型升级、支撑制造业跨越式发展中发挥了独特作用。”深圳市工业和信息化局局长余锡权说。

根据深圳市《关于进一步促进工业设计发展的若干措施》，鼓励参与国内外知名设计奖项，对获得奖项的企业（设计师），视获奖项目的专业化和影响力等情况，分别给予获奖项目5万元、10万元或50万元的奖励。

从“深圳制造”到“深圳创造”，深圳设计在国际上的认可度越来越高——从2012年至今，深圳企业和设计师累计获得德国iF设计奖1365个，红点设计奖909个，获奖数量连续10年位居全国大中城市首位。

深圳创维数字技术有限公司首席设计师余露说，现阶段的中国设计依然需要红点奖、iF奖等国际奖项“背书”，在国内设计行业奖项缺乏市场认可度的情况下，设计公司和品牌厂商需要过硬的“卖点”。

“面对当前数字化转型趋势，新科技、新材料、新终端将为可持续性发展带来更多可能，相信深圳将提供更多有潜力的解决方案。”德国iF设计奖主席乌维·克雷默林在2021第九届深圳国际工业设计大展上视频致辞。乌维·克雷默林说，深圳正在为全世界的创新设计人才提供广阔的展示平台和发展空间，也让深圳创意设计与新兴产业更加融合。

“深圳的土特产是创新设计”

水贝珠宝、大芬油画、三联水晶、大浪时尚、华强北科技……近年来，“深圳制造”被“深圳设计”赋予文化底蕴，深圳的地理标志与文化产品实现有机结合。

“很多外地朋友问我，深圳的土特产是什么？我的回答是，深圳的土特产是设计创新。”深圳市玺佳创新有限公司董事长张建民说。这家公司设计的镂空表盘手表，屡屡成为网红爆款。

华为手环6、SeqHPV分型基因检测、蓝牙血压计、智能车载消毒空气净化器、液晶手写板……今年11月24日，深圳市市场监督管理局公布了2021年“深圳伴手礼”名录，来自华为终端、华大基因等深圳本土公司设计生产的文创、健康、电子电器、日化家居电子、食品等五大领域的20件产品获得授牌。

工业设计在深圳正在成为“深圳文化”的精神底色之一。位于深圳市民中心的深圳市工业展览馆，有一个“深圳工业设计精品展”面向公众免费开放。这个常设展旨在集中展示深圳工业设计的最高水平及获奖作品。

去年，深圳市工业展览馆挂牌深圳市工业文化发展中心，在工业博物收藏展示、工业遗产活化利用、工业旅游业态融合、企业展馆联盟建设等方面寻求创新发展路径，以工业文化为纽带，促进和引领深圳科技产业创新发展。

“文化是设计的基础，市场是设计的归宿。”深圳创新创意设计发展办公室主任韩望喜说，“深圳设计”的特点是面向市场、产业结合度比较高，工业设计、工业生产与知识创新齐头并进。“深圳设计”与工业、服装、珠宝、家具等产业同步发展、相辅相成，具有很强的产业基础，吸引众多国内外人才和资金进入。

“过去干得太辛苦了，一定要转型。深圳工业设计师的年人均产值是20多万元，距离国际一流工业设计的人均产值还有很大差距。美国麦肯锡公司的咨询费是千万元级别，我们的咨询费是百万元级别。这就是最明显的差距。”深圳市晟邦设计咨询有限公司董事长骆欢说。

“过去，国外企业找中国企业合作一般是代工模式。现在，越来越多的中外合作涉及设计环节，虽然数量还不多，但这是一个很大的进步和跨越。”深圳市工业设计行业协会创会会长、三诺集团董事长刘志雄说，中国市场的崛起和消费升级，给中国设计的产品创新、设计创新、技术创新提供舞台，中国设计已经可以与国际先进设计水平“同台比武”。

难能可贵的是，深圳对本市工业设计能力的定位没有“失焦”。深圳市政府在《关于进一步促进工业设计发展的若干措施》附属的“政策解读”中指出，“应清醒看到，随着北京、上海、武汉、杭州等城市工业设计的发展崛起，我市工业设计先发优势已不甚明显，面临着日愈凸显的国内工业设计市场份额逐步下降、基础理论研究相对薄弱、国际化高端人才储备不足、对国外先进设计工具依赖程度高和社会普识认知度不高等问题。”

如今，深圳设计的引领效应更加明显，特区深圳的设计力量正在对接河北省，将积累的发展经验和成熟模式向河北20多万家企业敞开，深入发掘当地的巨大潜力。（记者王攀、印朋、陈宇轩）

(责编：赵竹青、陈键)