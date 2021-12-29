原标题：佛山：打造线上引才平台 助力产业经济发展

12月27日，佛山市人力资源和社会保障局启动“云享·魅力佛山行”线上平台。

据介绍，“魅力佛山行”活动是由佛山市人力资源和社会保障局打造的引才服务品牌。“云享·魅力佛山行”线上平台由漫画长图+小程序两大部分构成，引入VR技术推行在线互动情景体验，旨在让200余所市人社局合作院校的师生了解、认识、融入佛山。

点开漫画长图中的动画，即可走进“佛山街”，感受佛山的美景，体验佛山的人文、交通。点击指定按钮，能浏览40个名企、景点及人文场景的图、文、语音介绍。浏览完长图动画后，师生们可以领取互动奖励。

除了“佛山街”，小程序中还有“璀璨佛山”“智造佛山”“才聚佛山”等版块。

“璀璨佛山”展示佛山的美景、美食、交通，通过VR实景和图文展示，介绍31个佛山文旅景点、特色餐饮、非遗文化打卡项目等。

“智造佛山”展示31家佛山企业，通过VR实景、探厂视频、英雄帖等形式，探秘佛山的经营理念及办公环境等。点击企业的英雄帖，能向企业发出应聘申请在线求职。

“才聚佛山”展示佛山人社服务内容，包括视频荟萃、人才专区、人社资讯等。

佛山市人力资源和社会保障局相关负责人表示，让全国各地高校人才对佛山有更深认识，领略佛山产业经济和岭南文化的独特魅力，是吸引全国人才聚集佛山的关键一步，也是“魅力佛山行”活动的落脚点。（刘芷滢）

(责编：赵竹青、陈键)