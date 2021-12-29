原标题：日本提出2025年后“搭美国便车”登月

新华社东京12月28日电 据日本共同社等媒体28日报道，日本政府当天召开宇宙开发战略本部会议，提出2025年后借助美国登月计划将日本宇航员送上月球。

出席会议的日本首相岸田文雄说，将努力在2020年代后半段实现日本宇航员登月。

据报道，日本并无自主载人登月计划，而是计划参与美国主导的登月计划“阿耳忒弥斯”，借助该计划将日本宇航员送上月球。在参与美国登月计划过程中，日本将分担部分经费并在无人货运飞船和月球车研发等方面“作出贡献”。

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