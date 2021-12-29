原标题：构筑“PKS”生态 解码政企数字化转型之道

“数据作为数字经济时代的‘新石油’，已经成为未来经济增长的核心资源。”12月24日，PKS安全先进绿色计算2021生态大会数字政企生态专场在天津举办。以数“聚”政企，智“惠”未来为主题，旨在集聚产业生态力量，推动新一代信息技术与数字化转型深度融合，促进政企数据化、网络化、智能化发展，共创数字化产业新生态。

天津市国家密码管理局局长毛春仓指出，“十四五”时期，国家逐步推进政务信息化规划，开启了全国数字政府建设的新阶段，天津市充分发挥网信产业在全市创新格局中的引领作用，加速培育“中国信创谷”等一批主导产业突出的创新标志区。天津市与中国软件联合打造了全国首例完成等级保护2.0测评的项目，总结提炼了可复制、可推广的宝贵经验，为天津市政府全面数字化转型奠定了坚实基础。

中国电子副总经理、党组成员、中国软件董事长陈锡明指出，中国电子正在加快打造国家网信产业核心力量和组织平台，走出了“PK十年”漫漫征途。中国电子坚持以自主CPU和操作系统为核心的中国架构，实现基础软硬件从无到有，从有到优；从产业格局边缘走向数字政企舞台中央；从早期的一夫当关走向生态繁荣并肩前行；构筑了PKS这一数字政企坚实底座，成为建设数字中国、发展数字经济的主体技术和基础平台。

中国科学院信息工程研究所副所长王伟平在致辞中表示，伴随信息技术的持续发展与广泛应用，网络空间安全面临新的巨大挑战性，中科院信工所针对网络空间内置式主动防御技术的研究和突破，为我国关键信息基础设施和重要信息系统安全防御提供了重要支撑。未来希望联合各产业界优势单位，共同推动内置式主动防御技术创新、产品研发、生态建设等，助力以“PKS”生态为优秀代表的我国自主安全信息技术生态建设。

天津市河西区委书记李学义发表主题演讲——《以产业数字化和数字产业化“双轮”驱动地方数字经济发展》，他指出在数字经济高质量发展的新格局下，天津市聚力打造数字经济产业集群，重视培育数字技术产业，积极推动数字技术赋能实体产业。未来，河西区将持续深化政企合作，依托PKS生态产业链，创新数字经济治理的新模式，实现共赢发展。

“区块链肩负着支撑智慧社会和数字经济的历史使命，要探索利用区块链数据共享模式，实现政务数据跨部门、跨区域共同维护和利用，促进业务协同办理。”国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广以《打造区块链基础设施赋能数字化转型发展》为题分享了区块链基础设施BSN创新实践，定位为开放合作的全球性区块链基础设施，非常愿意跟PKS体系、跟中国电子、中国软件一起携手，为国家网信事业的安全、可信、高质量发展贡献我们自己的力量。

“从流程驱动、连接驱动到数据驱动，当前数字化转型逻辑呈螺旋上升。”中国信息通信研究院副院长胡坚波认为，全局、敏捷、智能是新阶段数字化的三大特征，数据引擎将赋能政府决策、监管与服务，助力企业提质降本增效。未来应释放数据要素价值，加快数据要素市场化步伐，探索新技术赋能的数据流通交易体系，助力政企数字化发展。

当汹涌的数字化浪潮给时代带来洗礼和革新，政府应该如何加速数据流通、激发数据价值？国有企业如何抓好两化并举，发挥引领作用？在核心发布环节，带来《现代数字政府白皮书》、《数字国企白皮书》和博科Yigo-ERP产品三项成果，共同探讨政企数字化转型之道。

“数据作为数字经济时代的‘新石油’，已经成为未来经济增长的核心资源”，中国软件研究院副院长周献民在中国软件《现代数字政府白皮书》发布中谈到，政府提供有效的数据公众化服务需求呼唤出数据运营这一新业态，通过市场化手段，加速数据流转、激发数据价值，有效对接供需侧，为社会公众提供数据增值服务，为国家治理和数字经济发展提供新动能。

《现代数字政府白皮书》是在2021年7月13日发布的基础上，从政务数据资源利用角度出发，创新提出“国资主导、平台支撑、场景牵引、可信流通、生态众建”的政务数据运营模式，建立安全可信的数据运营生态众创平台，提升数据整体供给能力，助力政府治理能力现代化和数字经济高质量发展。

会上，中国软件云计算实验室主任阮开利发布了《数字国企白皮书》。“在数字中国和网络强国战略背景指引下，国有企业加快数字化转型步伐，处于迈向数字化2.0的转型期。”白皮书通过研究和分析数字化的趋势和意义、国有企业数字化转型的现状和挑战等因素，创新提出以“两化并举、价值牵引、场景驱动、数智赋能、生态共建”为建设理念，以数字化规划、数字化管理、数字化业务、数字化技术、数字化评价和数字化生态为核心要素的建设方案，助力国有企业“两化并举启新途数智赋能创一流”。

博科资讯副总裁瞿嘉男表示，基于Yigo低代码技术开发的博科Yigo-ERP是以基础技术层、运营层、决策层、接入层为基本框架的企业资源管理系统，可以帮助企业建设以ERP系统为核心的、一体化的信息管理平台，贯穿企业经营的整个流程。Yigo-ERP为国内企业管理软件探索出一条可供借鉴的软件工程自动化的发展路径，推动了我国企业ERP应用的互联网化和一体化升级。

把握数字化时代脉搏，紧跟数字化时代步伐。中国软件高级副总经理、董事会秘书陈复兴表示，数字政企建设前景广阔，国产软硬件大有可为、PKS生态发展未来可期。以数字化为标志的新时代已经到来，中国软件愿与各界加快落实好数字化发展战略，加强协同，携手构建基于PKS体系的利益共同体，繁荣共建国产软硬件生态圈。

(责编：赵竹青、陈键)