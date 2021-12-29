原标题：新能源专属车险可在线投保 80%车主基准保费下降

新能源专属车险可在线投保

全面涵盖行驶、停放、充电及作业使用场景 80%车主基准保费下降

12月27日，备受车主关注的新能源汽车商业保险专属产品已正式上线。昨日，北京青年报记者从各大保险公司获悉，在保险责任上，专属车险既为“三电”系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景，车主可以通过各大平台在线投保。

12月14日，中国保险行业协会官网发布了《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》。在保险责任上，《条款》既为“三电”（电池、电机和电控）系统提供保障，又全面涵盖新能源汽车行驶、停放、充电及作业的使用场景。在条款开发上，既考虑当前的主流技术路线，又对新能源汽车产业的新业态留有创新空间。

投保渠道有哪些？

车主可在交易平台在线投保

上海保险交易所也正式推出新能源车险交易平台，并首批挂牌人保财险、平安产险、太保产险等12家财险公司的新能源汽车专属保险产品。中国汽车工业协会的统计数据显示，今年前三季度，我国新能源汽车保有量达到678万辆。

上海保险交易所推出的新能源车险交易平台，定位于为新能源车险专属产品服务的综合交易服务平台。前端为保险消费者提供投保、查询等服务，降低交易成本。目前，交易平台能为新能源车险消费者提供线上投保、保单查询、订单查询等一站式综合服务，未来将陆续开放批单查询、理赔进度查询、电子保单下载等功能，不断提升线上消费体验。

此外，交易平台还整合了包括专属微信公众号、支付宝生活号（名称：新能源车险）等多种投保渠道。

对于600多万新能源车主而言，专属车险的上线已在意料之中，而可以在线投保新能源车险有些意外之喜。北京青年报记者在微信中搜索“新能源车险”公众号看到，点击“买车险”，输入手机号登录后，即可看到12家险企的LOGO，点击任何一家均可自助投保。

车主也可通过各大主流保险公司投保新能源汽车专属险，例如平安好车主APP、“太平洋车生活”小程序页面均开放了投保通道；车主也可通过中国人保财险官方网站、APP、公众号等咨询。

车险包括哪几项？

包含3大主险和13个附加险

平安产险相关负责人介绍，新能源车险包含3大主险和13个附加险，其中主险包括新能源汽车损失保险、新能源汽车第三者责任保险、新能源汽车车上人员责任保险，交强险并没有变化，纯电动汽车、混合动力汽车（含增程式）、燃料电池车等新能源汽车都能投保。

人保财险北京分公司相关负责人解读称，新能源汽车专属条款更匹配新能源汽车的实际使用场景与风险，车损险保险责任覆盖了电池、“三电”系统等新能源汽车特有的构造，明列了社会各界广泛关注的“起火燃烧”责任，同时也通过附加险拓展了充电桩、外部电网等风险因素，在提供更全面的保险保障的同时，也更容易被理解。

对于已经投保传统车险的新能源车主，保障内容不会自动升级成新的保障方案。也就是说，车主要等到上一份车险保障期满后，再来投保新能源车车险，也可以选择退保后重新购买新能源车车险，但车主需要避免让车辆“脱保”上路。

保费如何算？

80%新能源车主基准保费会下降

新车险如何影响车主的保费？平安产险相关负责人表示，80%的车主基准保费会下降，不过由于保费会受到交通违法记录、出险次数等因素的影响，车主还需以实际保费为准。

中国人保财险表示，将以新能源汽车条款的上线为契机，持续提升保险服务的质量和效率，不断丰富产品供给，在服务经济发展新格局的过程中实现自身的健康发展。

文/本报记者 蔺丽爽 统筹/余美英

(责编：赵竹青、陈键)