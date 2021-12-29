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北京提出“十四五”时期人均期望寿命达82.8岁

2021年12月29日09:05 | 来源：新华网
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原标题：北京提出“十四五”时期人均期望寿命达82.8岁

　　新华社北京12月28日电(记者郭宇靖)记者28日从北京市发展改革委了解到，近日北京市发展改革委发布《北京市“十四五”时期社会公共服务发展规划》。规划提出，“十四五”时期北京人均期望寿命将达到82.8岁，新增劳动力平均受教育年限达到15.8年。

　　在补齐基本公共服务短板方面，规划提出，将进一步推动优质医疗卫生资源向资源薄弱区疏解，促进全民健身设施开放共享，打造百姓身边“15分钟健身圈”，全市经常参加体育锻炼的人口比例超过53%。同时，实施中小学建设专项行动，持续增加优质资源覆盖面，义务教育就近入学率保持在99%以上。大幅扩大郊区优质高中资源，持续加快重点产业功能区和人才聚集区优质学校建设。

　　在住房保障方面，规划提出多举措增加住房供给，新增各类居住用地5000公顷，供应各类住房100万套左右，新增保障性租赁住房套数占比不低于40%。

　　除了基本公共服务外，规划还提出扩大重点领域普惠性公共服务供给。在托育方面，支持公办和民办普惠托育机构建设，鼓励和支持有条件的幼儿园开设托班招收2至3岁幼儿，到2025年底每千常住人口拥有托位4.5个。在学前教育方面，实施第四期学前教育行动计划，实现普惠性幼儿园覆盖率达到90%。

　　北京市发展改革委有关负责人表示，将发挥北京优质资源辐射作用，进一步推动京津冀区域公共服务协同发展，推进教育、医疗、养老、就业等服务共建共享，带动提升区域公共服务水平。

(责编：赵竹青、陈键)

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