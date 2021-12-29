原标题：到2025年中国快递业务量预计超1500亿件

日前发布的《“十四五”邮政业发展规划》提出，预计到2025年，中国邮政业日均服务用户超过9亿人次，快递业务量超过1500亿件。

国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长曾军山在28日的发布会上表示，当前，邮政业发展仍然处于重要战略机遇期。

《规划》称，预计到2025年，邮政业年业务收入超过1.8万亿元(人民币，下同)，邮政业日均服务用户超过9亿人次，快递业务量超过1500亿件，形成多个年业务量超过200亿件或年业务收入超过2000亿元的邮政快递品牌。

《规划》立足“十四五”，提出了规模实力、基础网络、创新能力、服务水平、治理效能五大方面目标，设定了邮政业业务收入、建制村快递服务通达率、重点地区快递服务72小时准时率、八家头部企业(CR8)研发经费投入增长、可循环快递包装保有量等12项指标。

数据显示，2020年，邮政业年业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)突破万亿元，与国内生产总值的比值从2015年的0.6%提高到2020年的1.1%。行业日均服务用户超过5亿人次。

2020年，中国快递业务量和业务收入分别完成833.6亿件和8795.4亿元，较2015年增长3倍和2.2倍。包裹快递市场规模连年稳居世界第一。五年全行业累计新增就业岗位100万个以上。(记者 刘育英)

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