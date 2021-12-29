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统计局：2020年全国文化及相关产业增加值占GDP比重为4.43%

2021年12月29日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，经核算，2020年全国文化及相关产业增加值为44945亿元，比上年增长1.3%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为4.43%，比上年下降0.07个百分点。

图为2020年9月23日，甘肃省歌舞剧院演员在表演舞剧《彩虹之路》。 新华社记者任珑 摄

分行业看，2020年，文化服务业增加值为28874亿元，占文化及相关产业增加值的比重为64.2%，比上年提高0.9个百分点；文化制造业增加值为11710亿元，占比为26.1%，比上年下降0.8个百分点；文化批发和零售业增加值为4361亿元，占比为9.7%，比上年下降0.1个百分点。

分领域看，2020年，文化核心领域增加值为31565亿元，占文化及相关产业增加值的比重为70.2%；文化相关领域增加值为13380亿元，占比为29.8%。

从增长速度看，内容创作生产增长速度最快，实现增加值10321亿元，比上年增长11.1%；文化娱乐休闲服务受疫情影响最严重，实现增加值1922亿元，比上年下降19.8%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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