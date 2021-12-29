人民网北京12月29日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，经核算，2020年全国旅游及相关产业增加值为40628亿元，比上年下降9.7%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为4.01%，比上年下降0.55个百分点。

图为2020年9月22日，在喀什古城景区，游客在“百年茶馆”里品茶休息。新华社记者赵戈 摄

从内部结构看，旅游业增加值为36429亿元，比上年下降10.6%；占旅游及相关产业增加值比重为89.7%，比上年下降0.9个百分点。旅游相关产业增加值为4199亿元，比上年下降0.8%；占旅游及相关产业增加值比重为10.3%，比上年上升0.9个百分点。

从增长速度看，除政府旅游管理服务增加值比上年增长3.1%外，其他行业增加值均出现下降。其中，旅游住宿下降幅度最大，比上年下降28.8%；旅游出行、旅游餐饮分别下降12.1%和10.8%。

图片来源：国家统计局官网

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