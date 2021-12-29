统计局：2020年全国旅游及相关产业增加值占GDP比重为4.01%
2021年12月29日09:32 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月29日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，经核算，2020年全国旅游及相关产业增加值为40628亿元，比上年下降9.7%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为4.01%，比上年下降0.55个百分点。
图为2020年9月22日，在喀什古城景区，游客在“百年茶馆”里品茶休息。新华社记者赵戈 摄
从内部结构看，旅游业增加值为36429亿元，比上年下降10.6%；占旅游及相关产业增加值比重为89.7%，比上年下降0.9个百分点。旅游相关产业增加值为4199亿元，比上年下降0.8%；占旅游及相关产业增加值比重为10.3%，比上年上升0.9个百分点。
从增长速度看，除政府旅游管理服务增加值比上年增长3.1%外，其他行业增加值均出现下降。其中，旅游住宿下降幅度最大，比上年下降28.8%；旅游出行、旅游餐饮分别下降12.1%和10.8%。
图片来源：国家统计局官网
(责编：杨曦、高雷)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 截至12月26日国家铁路已累计装运中央储备粮81.26万吨
- 人民网北京12月29日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团官网消息，今年以来，铁路部门充分发挥铁路运输骨干作用，将粮食运输纳入重点物资运输范畴，动态掌握中央储备粮、政策性粮食运输需求，为确保粮食供应稳定、维护国家粮食安全提供可靠保障。截至12月26日，国家铁路已累计装运中央储备粮13039车、81.26万吨。…
相关新闻
- 评论
- 关注