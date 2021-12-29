原标题：工信部：2035年，机器人成为人民生活重要组成部分

28日，《“十四五”机器人产业发展规划》(以下简称《规划》)发布，工信部举行新闻发布会对其进行了介绍。工信部装备工业一司司长王卫明称，我国已经成为支撑世界机器人产业发展的一支重要力量。

据介绍，我国机器人产业总体规模快速增长，2020年营业收入首次突破1000亿元；技术水平稳步提升，核心部件加速突破，整机性能持续增强；行业应用深入拓展，工业机器人已在国民经济52个行业大类、143个行业中类广泛应用，服务机器人在教育、医疗、农业等领域大显身手，特别是在疫情防控和复工复产过程当中，机器人发挥了重要作用。

《规划》立足机器人产业高质量发展，从技术、规模、应用、生态等角度提出了未来5年至15年的发展目标，也就是到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。

“到2025年，一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新‘小巨人’企业，建成3个至5个有国际影响力的产业集群。制造业机器人密度实现翻番。”王卫明介绍。

中国机器人产业联盟执行理事长兼秘书长宋晓刚称，未来机器人应用广泛。例如在特种机器人方面，重点研制水下探测、作业、深海矿产资源开发等水下机器人，安保巡逻、反恐防暴、交通管理、边防管理等安防机器人，消防、应急救援、安全巡检、核工业操作等危险环境作业机器人，检验采样、消毒清洁、辅助巡诊查房、重症护理辅助操作等卫生防疫机器人。

不过王卫明也指出，与国外先进水平相比，我国机器人产业仍存在着技术积累不足、产业基础薄弱、高端供给缺乏等问题。“比如原创性研究、理论研究、正向设计能力欠缺；关键零部件质量稳定性、可靠性等还不能满足高性能整机的需求；高速、高精、重载等高性能整机产品供给缺乏等。”

针对我国机器人产业的不足，王卫明称，“十四五”时期为加快提升机器人产业基础能力，《规划》从三个方面作出相关部署。一是补齐产业发展短板。重点补齐专用材料、核心元器件、加工工艺等短板，提升机器人关键零部件的功能、性能和可靠性；开发机器人控制软件、核心算法等，提高机器人控制系统的功能和智能化水平。

二是加强标准体系建设。建立全国机器人标准化组织，发挥国家技术标准创新基地(机器人)的技术标准创新作用，持续推进机器人标准化工作；健全机器人标准体系，加快急需标准研究制定，加强标准应用推广；积极参与国际标准化工作。

三是提升检测认证能力。鼓励企业加强试验验证能力建设，强化产品检测，提高质量与可靠性；增强机器人检测与评定中心检测能力，满足企业检测认证服务需求；推进中国机器人认证体系建设。(记者 吴涛)

(责编：赵竹青、陈键)