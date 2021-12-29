原标题：医疗装备领域迎来首个国家层面产业发展规划

“十四五”时期是全面推进健康中国建设、深入实施制造强国战略的关键时期，12月28日，工业和信息化部、国家卫生健康委、国家发展改革委、科技部等10部门联合发布《“十四五”医疗装备产业发展规划》（以下简称《规划》）。这也是医疗装备领域首个国家层面的产业发展规划。

“‘十三五’期间，我国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。目前已形成了22大类1100多个品类的产品体系，覆盖了卫生健康各个环节，基本满足我国医疗机构诊疗、养老、慢性病防治与应急救援等需求。”工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在发布会上介绍，我国已成为全球重要的医疗装备生产制造基地，通过建设国家高性能医疗器械创新中心、医疗装备产业技术基础公共服务平台、创新成果产业化公共服务平台，加大7T磁共振、体外膜肺氧合机（ECMO）等核心技术攻关，进一步夯实了医疗装备产业创新发展基础。

《规划》提出，力争到2025年，医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。

为此，《规划》部署了5个专项行动，即产业基础攻关行动、重点医疗装备供给能力提升行动、高端医疗装备应用示范基地建设行动、紧急医学救援能力提升行动、医疗装备产业与应用标准体系完善行动。

针对推进新型医疗装备创新发展应用，《规划》将医疗装备创新融合发展纳入重点任务中。国家卫生健康委规划发展与信息化司一级巡视员齐贵新表示，要以临床为牵引加强医疗装备基础前沿研究，突破一批颠覆性、原创性技术，开发一批满足医学教学、临床研究、科学研究等需求的医疗装备，引领医学模式变革。加快智能医疗装备发展，推动人工智能、工业互联网、5G、大数据、云计算等新技术嵌入医疗装备，提升CT、MR等传统医疗装备的诊疗水平，推动医疗装备智能化、精准化、网络化发展。推进“5G+”医疗健康新模式发展，推动运用5G技术改造提升医疗卫生健康网络基础设施水平。

突如其来的新冠肺炎疫情对我国医疗装备研制生产、保障供给能力带来严峻考验。中国医学装备协会秘书长李志勇坦言，疫情的突然暴发暴露了我国医疗装备产业应急保障准备不足、行业应急保障机制缺乏等问题。

为进一步提升全球性流行病防控应急能力、提高重大自然灾害紧急医学救援能力，“十四五”期间将支持医疗装备生产企业合理布局产能，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变，加强应急医疗装备技术储备、产能储备，形成平急结合机制，一旦发生疫情、灾情，能够实现快速转产，提升我国紧急医学救援装备的快速响应、有效供给能力。

(责编：赵竹青、陈键)