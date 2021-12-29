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2022年元旦假期天气如何？中国气象局：气象条件良好 有利于户外活动

2021年12月29日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者李楠桦）今日，中国气象局发布元旦假期（1月1-3日）天气趋势预报，预计假日期间，冷空气势力弱，全国大部地区为晴到多云天气，气温基本接近常年，无大范围雾霾天气，南方地区不会出现低温雨雪冰冻天气，气象条件良好，有利于户外活动。

中国气象局提示，但正处于“二九”时节，气温较低，最低气温0℃线仍位于黄淮至江淮南部之间，因此，公众仍需要注意防寒保暖。

具体预报如下：

1月1日，东北地区东部和北部有零星小雪，全国其余大部地区为晴到多云天气；华北、东北、黄淮等地有4-6级偏北风，气温下降3-6℃。

2日，全国大部地区为晴到多云天气，东北地区有4-6级偏北风。

3日，西藏东部、云南西北部有小雪；四川盆地东部及贵州北部有小雨；全国其余大部地区晴到多云天气。

中国气象局发布2022年1月份气候趋势，预计1月份，全国大部地区气温接近常年同期到偏高。除西藏西部气温较常年偏低1-2℃以外，全国大部地区气温接近常年同期到偏高，其中山西大部、内蒙古中部、上海、江苏东南部、浙江、安徽南部、福建、江西大部、湖南东南部、广东大部、陕西北部、甘肃东北部、宁夏、新疆北部等地偏高1-2℃。

总体来看，预计1月影响我国的冷空气过程主要有四次，出现的时间和强度分别是：上旬前期（强）、中旬前期（弱）、下旬前期（弱）和下旬后期（弱）。

 

(责编：李楠桦、高雷)

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