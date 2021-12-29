人民网北京12月29日电 （记者李栋）随着2022年元旦、春节临近，农产品消费进入旺季，猪肉蔬菜供给是否能够满足旺季需求？如何确保人民群众“舌尖上的安全”？多位业内人士表示，从11月份以来，蔬菜量增价稳，肉类、奶类产量均创历史新高，水果、水产品总量充足。总体来看，今冬明春“菜篮子”产品供给总量有保障。

在国家发改委召开的12月例行新闻发布会上，国家发改委新闻发言人孟玮表示，为做好“两节”期间重要民生商品保供稳价工作，国家发改委密切监测市场运行情况及价格变化，对做好今冬明春重要民生商品保供稳价工作进行部署并开展调度。

“从市场情况看，重要民生商品供给充裕、价格基本稳定。今年粮食产量再创新高，生猪和猪肉供应充足，冬菜开始大量上市也推动了前期上涨的蔬菜价格出现回落。”孟玮表示，各地保供稳价工作扎实有力，特别是各大中城市普遍充实了小包装成品粮油，加大猪肉、北方冬春蔬菜等储备，做到了“库里有货”。总体判断，“两节”期间重要民生商品供应是有保障的，价格将保持平稳运行。

据农业农村部监测数据显示，12月份第四周“农产品批发价格200指数”为125.62，比上周下降1.27点，比去年同期上升0.44个点。以重点监测的猪肉价格为例，17日-23日，猪肉价格为23.88元/公斤，比上周的24.09元/公斤下降0.21元/公斤。

北京新发地农产品批发市场宣传部部长童伟认为，猪肉的供应量是由需求决定，目前已进入稳定期，到春节期间不会有大幅波动。现在价格在10元每斤，处于一个理想的状态。

在蔬菜供应方面，据农业农村部市场与信息化司28日公布的数据显示，重点监测的28种蔬菜平均价格为5.05元/公斤，比前一天下降0.2%；重点监测的6种水果平均价格为6.27元/公斤，与前一天持平。

业内人士表示，今冬没有出现大范围降温和霜冻天气，大概率不会出现前段时间蔬菜供应紧张、菜价大幅上涨的情况。但是如果未来一段时间出现寒潮天气，仍不排除局部地区出现蔬菜生产紧张问题。

保证农产品供应，更要把“舌尖上的安全”前提。日前，农业农村部发布2021年国家农产品质量安全例行监测（风险监测）结果，监测数据显示，2021年农产品例行监测合格率为97.6%，全国农产品质量安全状况总体保持稳定。

据介绍，2021年，农业农村部组织开展了3次国家农产品质量安全例行监测。监测范围覆盖31个省份200个大中城市多数生产基地及农产品批发（农贸）市场。监测结果显示，蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品、水产品抽检合格率分别为97.1%、96.5%、98%、98.8%、96.9%。

“农业农村部已及时将监测结果通报各地，要求地方农业农村部门查处问题产品，分析问题成因，开展隐患排查整治。”农业农村部相关负责人表示，对冬奥会、冬残奥会、“两节”期间农产品质量安全工作也已作出部署，组织开展监督抽查，严厉打击种植养殖屠宰环节使用禁限用药物行为，严格管控上市农产品常规农兽药残留超标问题，确保人民群众“舌尖上的安全”。

(责编：王仁宏、高雷)