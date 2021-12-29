原标题：汇聚创新力量 共促数据库产业高质量发展

数字经济时代的主要特征就是“软件定义一切”，软件是数字基础设施的重要组成部分，而以操作系统、数据库为主的基础软件，是软件技术的核心，当前已成为国家战略竞争的制高点。伴随着数字化进程的深入，数据库在技术架构、数据管理、数据安全的创新，以及数据科学基础研究、生态建设、“产学研用”深入合作上都面临着非常大的挑战。因此，数据库也是公认的最为复杂，跨技术领域最多的基础软件，其发展难度更大，更需要产业界形成合力、不断创新，来推动数据库产业的高质量发展。如何推动，主要方向如下：

第一，数据库的发展需要有一个能聚合产业链多方并共同长期投入的文化和机制。在国家的“十四五”规划中，首次将软件“开源”列入其中，明确支持数字技术开源社区等创新联合体发展，支撑打造数字经济新优势。因此，数据库也要充分利用开源和发展开源，广泛吸纳全产业力量，打造根植于中国的开源社区，形成创新活力，在合理的社区治理框架和机制上有机协同，最大发挥各方合力。

第二，数据库的发展应充分发挥业界龙头企业的示范带头作用、鼓励大型企业开放软件源代码，并持续贡献。由于数据库设计复杂、开发周期长，大企业在投入和积累上有先天的优势，应鼓励大企业开放创新资源、打造创新平台、提供开发环境和科研基础设施，吸纳更多数据库厂商、应用单位、研发机构以及研究和工程技术人员个体加入，开展核心技术创新、社区文化建设等，逐步形成收敛、可独立演进的数据库根社区，从分散性变成凝聚力量攻关，避免分化及碎片化。

第三，数据库的发展需要产学研用深入合作，用户单位应提供有价值 “真”需求、“真”场景，才能推动数据库跨越式发展。数据库系统涉及的技术链条较长，与上层应用软件、底层操作系统、硬件处理器等关联程度较高，无论是核心研发还是评测基准，以及开源生态等的建设，都需要产学研用各方密切配合，如openGauss已通过项目形式展开与高校和研究所合作，包括CCF-华为数据库创新研究计划等，使得厂商和研究机构间开始形成了较为稳定和密切的合作关系。但产学研用共同参与的合作仍不多，需要多方在合作模式上持续创新，数据库用户单位也应为“产、学、研”提供有价值、有前景的“真”需求、“真”场景，推动数据库领域的跨越式发展。

第四，数据库的发展需要有一个正确的评价和衡量机制。通过完善行业治理体系、深化知识产权保护，打造一个良好的行业发展环境，在全行业推广软件价值评估和软件成本度量标准，进一步突出软件价值导向。充分调动我国广大软件工作者和软件企业的积极性和创造性，为数据库产业可持续发展打造创新土壤。

数据库产业高度复杂，核心技术的创新和生态的构建不是一蹴而就的，要有 “咬定青山不放松”的耐心、信心和决心，稳扎稳打，才能后来居上，实现产业高质量发展。（作者系中国工程院院士廖湘科）

(责编：董童、李源)