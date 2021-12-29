原标题：绿地全球商品贸易港落地武汉核心区 打造中部开放新模式新高地

12月29日，绿地集团在湖北省的贸易港重大项目——绿地(武汉)全球商品贸易港开业，50个国家和地区超30000余件进口商品、首批33个国家馆在绿地汉正中心正式亮相。这标志着在中部崛起、长江经济带、一带一路、汉江生态经济带等多个重大国家战略深入实施的大背景下，绿地以链接国内外市场的战略眼光，依托武汉区位、交通、产业、资源等多重优势，贸易港选址“武汉商业之根”汉正街，打通“全球贸易端最后一公里”，带动区域产业迭代升级、升级城市消费力，构建全新的商贸产业链平台，重现“货到汉口活”，重塑武汉国内外商贸文化重要枢纽，打造中部开放新模式、新高地。

承接进博会溢出带动效应，打造中部开放新高地，武汉拥有得天独厚的优势。武汉是特大省会城市、中部地区中心城市，作为中国经济地理中心，素有“九省通衢”之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心，高铁网辐射大半个中国，是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。此次开业的绿地（武汉）全球商品贸易港所在的绿地汉正中心，位于武汉市汉江与长江交汇处，是百年汉正街首批旧改示范项目，计容总建筑面积25万平方米，其中武汉的超高层双子塔全商办项目已实现结构封顶，与长江对岸的武汉绿地中心遥相呼应，是“两江四岸”城市功能的重要组成部分。绿地（武汉）全球商品贸易港首开面积约6000平方米，集展示展销、采购交易、商贸交易和消费旅游四大核心功能为一体，计划共将开设50个国家馆和地区馆、3个主题馆、1个进博集市，引进来自全球超30000件进口商品，构建全新的商贸产业链及平台，为区域产业消费提档升级、构建人民美好生活注入更多新动能。

绿地（武汉）全球商品贸易港将建设成为联动华中、服务全国、辐射全球的进出口商品集散地、首发地，构建华中地区对外开放的新窗口、对接全球资源的重要载体。“绿地贸易港模式”已在10余个国内核心城市落地，作为绿地在湖北省落地的贸易港项目，将着力打造“买全球、卖全球”的国际贸易新窗口、新高地，为扩大内需、消费升级提供有力支撑，助力湖北加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”。绿地已连续四年作为进博会的重要组展商、参展商，绿地全球商品贸易港平台吸引了来自76个国家和地区的180家企业和组织入驻，促成上下游交易额超过500亿元，已成为承接放大进博会溢出效应的核心载体。

绿地集团董事长、总裁张玉良指出，绿地在武汉、襄阳等地新增投资武汉天河会展中心、武汉全球商品贸易港等一系列省市重大项目，新增投资规模逾600亿元，并积极推进武汉绿地中心地标完工，撑起武汉最美天际线。绿地进入湖北发展十余年来，投资开发了多个具有产业辐射力和区域影响力的标杆项目，累计开发面积逾2600万平方米，总投资逾2100亿元，年纳税额15亿元以上。

下一步，绿地将积极发挥自身综合产业资源优势，在基础设施、会展商贸、高铁经济、城市更新等领域加大投资力度、持续深耕，书写从“大武汉”到“强武汉”的生动篇章，全力助推地方经济高质量发展。

(责编：董童、李源)