人民网北京12月29日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》有关情况。银保监会普惠金融部负责人毛红军在会上表示，截至2021年11月末，全国小微企业贷款余额49.45万亿元，其中单户授信1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额18.73万亿元，同比增速24.13%，比各项贷款增速高12.79个百分点。

小微企业融资难问题是个热点问题，也是难点问题。毛红军介绍，银保监会一直把这项工作作为重中之重，持之以恒加以推进，在疫情期间出台政策措施的力度加强。

在信贷投放政策上，银保监会要求银行普惠型小微企业贷款余额和户数实现“两增”，对5家国有大型银行要求更高，不仅要实现“两增”，还对增速有要求，去年要求达到40%的增速目标，今年在去年大幅增加的情况下，要达到30%的增速目标，发挥国有大型银行的“头雁”作用。

在制度上，银保监会实行差异化的资本监管要求，比照零售贷款，对小微企业贷款也按照75%计算风险资产的权重，减少资本的占用。明确授信尽职免责制度和不良容忍度，普惠型小微企业贷款不良率可以高于各项贷款不良率3个百分点，在疫情严重地区，还可以适当再提高。出台了小微企业金融服务监管评价办法，构建起全面系统的制度体系，对银行服务小微企业情况进行全面监管评价。

毛红军表示，另外，这几年银保监会下大气力推动银行建立“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，从内外两个方面发力。在银行内部，主要是着力于体制机制的建设和专业服务能力的提升。在体制机制上，引导银行建立普惠金融事业部，做实“五专”机制，在资源配置、绩效考核等方面全面向小微企业倾斜。在专业服务能力上，鼓励银行运用大数据、互联网等科技手段优化业务流程，创新产品和模式，提高风险管理水平。在外部，银保监会联合发改委等有关部门共同完善配套政策和基础设施，加强支持合力，营造有利于小微企业融资的良好外部环境。

“这一套政策‘组合拳’打下来，效果非常显著。小微企业贷款投放呈现量增、面扩、价降的良好趋势。用数据说话，截至2021年11月末，全国小微企业贷款余额49.45万亿元，其中单户授信1000万元及以下普惠型小微企业贷款余额18.73万亿元，同比增速24.13%，比各项贷款增速高12.79个百分点。近三年平均增速超过25%，这个数据非常可观，应该是高于全球主要经济体。有贷款余额户数3320.9万户，同比增加773.65万户。其中，5家大型银行前11个月增速达到37.24%，已提前完成今年《政府工作报告》提出的30%的增速目标。今年前11个月，全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.71%，2018年一季度以来已累计下降2.11个百分点。”毛红军说。

提及下阶段的工作重点，毛红军介绍，一是继续保持小微企业信贷投放总量增长，督促银行继续实现普惠型小微企业贷款余额和户数“两增”，将普惠型小微企业贷款利率保持在较低水平，确保小微企业融资综合成本稳中有降。

二是进一步优化信贷结构。引导银行增加小微企业首贷、信用贷、续贷、中长期贷款，提升首贷、信用贷占比。指导银行对产业链供应链自主可控、科技创新、绿色发展、外贸等重点领域的小微企业加大支持力度，围绕“专精特新”中小企业需求，提供有针对性的金融服务。

三是督促银行健全“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制。运用监管评价的“指挥棒”，督促银行对照评价标准查漏补缺，落实好资源配置、绩效考核、尽职免责等制度要求，加强产品和模式创新。

四是深化信用信息共享机制。继续联合发改委、税务总局等部门，积极推广“信易贷”模式，深入开展“银税互动”等工作，引导银行积极参与，主动对接，深化数据应用，创新信贷产品。

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