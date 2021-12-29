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工信部等六部门：到2025年万元工业增加值用水量较2020年下降16%

2021年12月29日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，为推进工业废水循环利用，提升工业水资源集约节约利用水平，促进经济社会全面绿色转型，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部等6部门近日联合印发《工业废水循环利用实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2025年，万元工业增加值用水量较2020年下降16%。

图片来源：工业和信息化部官网

《实施方案》要求以主要用水行业为重点，以试点示范为引领，以先进技术推广应用为抓手，分类统筹推进工业废水循环利用，促进工业绿色高质量发展。具体提出，到2025年，力争规模以上工业用水重复利用率达到94%左右，钢铁、石化化工、有色等行业规模以上工业用水重复利用率进一步提升，纺织、造纸、食品等行业规模以上工业用水重复利用率较2020年提升5个百分点以上，工业用市政再生水量大幅提高，万元工业增加值用水量较2020年下降16%，基本形成主要用水行业废水高效循环利用新格局。

在重点任务中，《实施方案》要求，聚焦重点行业，实施废水循环利用提升行动。聚焦废水排放量大、改造条件相对成熟、示范带动作用明显的石化化工、钢铁、有色、造纸、纺织、食品等行业，稳步推进废水循环利用技术改造升级。编制典型行业废水循环利用路线图，综合施策、分业推进，提升用水重复利用率，降低废水排放量。

同时，实施分类推广，分业分区提升先进适用装备技术工艺应用水平。组织各地及行业协会、中央企业遴选、发布国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录以及重大环保技术装备目录，制定工业废水循环利用技术推广方案和供需对接指南，围绕京津冀、黄河流域、长江经济带等缺水地区和水环境敏感区域，聚焦重点用水行业，大力推广一批先进适用的废水循环利用技术装备。鼓励各地方、各行业探索工业废水循环利用技术推广新机制，大力推广工业废水循环利用技术。到2025年，推广100项先进适用的工业废水循环利用技术装备。

(责编：申佳平、高雷)

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