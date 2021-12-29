人民网北京12月29日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《加强信用信息共享应用促进中小微企业融资实施方案》有关情况。银保监会普惠金融部负责人毛红军在会上表示，银保监会非常重视发挥信用信息在促进小微企业融资方面的作用，把推动信用信息共享作为完善普惠金融基础设施的重点，把指导银行运用信用信息作为健全“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制的重要内容，积极推进相关工作。

据毛红军介绍，一方面，银保监会大力推动信用信息共享，完善银行的外部政策环境，促进银行更好地为小微企业服务。

在中央层面，银保监会已经与多个部门开展合作，联合发展改革委开展“信易贷”，联合税务总局开展“银税互动”，联合市场监管总局开展“银商合作”，为银行获取企业纳税信用评价、注册登记等信息提供渠道。在地方层面，银保监局积极推动、配合地方政府，在当地建设信用信息共享及金融服务平台。

另一方面，银保监会指导银行机构积极参与信用信息共享机制，依法合规用好信息资源，提升对小微企业服务能力。

一是强化监管引领，将银行参与信用信息共享的情况纳入小微企业金融服务监管评价体系，专门有一个指标，银行有没有开展“信易贷”，有“信易贷”的有加分，引导银行积极对接“信易贷”等平台，主动发布金融产品，利用好信用信息资源，提升贷款风险管理水平。

二是鼓励银行将企业信用信息与机构内部的金融数据有机结合，改进业务审批技术和风险管理模型，积极创新信用贷款产品，提升小微企业贷款中信用贷款占比。

三是指导银行防控数据风险，依法合规地查询和使用信用信息，严防数据对外泄露和滥用。

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