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坚守“产学研”初心 构建科技创新产业生态圈

2021年12月29日17:13 | 来源：新华网
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原标题：坚守“产学研”初心，构建科技创新产业生态圈

　　强化国家战略科技力量，推动新时代下的产学研结合，需要全社会多方参与，探索出在新时代、新形势下产学研的新路径。在政策迎来东风、产业环境改善和创新技术驱动的背景下，产业发展迎来快速升级的机遇期。产学研一体化，为中粮开辟科技创新产业新场景，打开了一条崭新的道路。

　　科技创新的产业使命化

　　当前，国家把科技创新放在创新驱动发展的核心位置，大量激励成果转化、创新创业的改革举措密集出台，不断激发社会创新活力。持续加强区域、企业和高校双创团队合作对接，拓宽成果转化渠道，为创新成果转化和创业项目落地提供帮助。

　　科技创新是实现可持续发展的重要条件，创新是企业发展的源动力。中粮集团一直以坚持科技创新为先导、市场需求为导向，推动产业加速发展。作为中粮集团旗下的地产平台，大悦城控股充分发挥央企担当和资源优势，有效整合北京市科学技术协会（以下简称北京市科协）、高校、权威机构、社会资本等各方资源，深化园区产学研合作，营造科技产业创新发展生态环境。科技领军企业要发挥市场需求、集成创新、组织平台的优势，打通从科技强到企业强、产业强、经济强的通道。

　　产学研的产业叠加化

　　在今年举办的高校科技成果展示推介会上，北京市科协着力“搭平台、建机制、促氛围”，推动区域、企业和高校双创团队加强合作对接，拓宽成果转化渠道，为创新成果转化和创业项目落地提供帮助。汇聚各方资源，加强对优秀科技创新项目的后续跟踪支持，形成大学生创新创业示范效应。

　　正是看重北京市科协的创新引领作用，大悦城控股北京大区积极与其合作，举办“高校科技创新成果中粮专场”活动，围绕大健康及人工智能产业定位，在科协提供的1095个优秀创新项目中筛选出6个相关领域项目，最终评选出“空气等离子体冷杀菌设备研发 ”与“分子元宇宙”两个项目作为植入产业园区赋能产业升级的试点科技创新型项目。

　　作为十年来协办此项活动的央企代表，大悦城控股的加入可以为学生创新创业提供一个可以展示，并与社会接轨的平台，让高校科技创新项目的成长能够更加“接地气，有根基”。同时，通过产学研互融、校企联动，挖掘潜力、激发活力、增强合力，提高大学生科技创新积极性，为高校科技创新提供优质土壤，以此带动中粮的产学研一体化建设，构建互利共赢发展生态链，推动行业科技成果转化，助力产业可持续发展。　

　　面对科技创新的迅猛发展，大悦城控股将以园区运营者、科创服务者、创新孵化者的全新姿态投身其中，为“产学研”链条构建提供支撑，为产业落地转化提供专业运营服务，以高效优质的智慧运营模式助力产学研互融，着力赋能科技创新产业发展。

(责编：曹淼、李源)

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