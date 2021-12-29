人民网北京12月29日电 （记者王震）据海关总署官方微信消息，今年1-11月，中国对RCEP其他14个成员国进出口总值10.96万亿元，占我国外贸总值的31%。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）2022年即将生效，海关总署单独或共同作为负责部门的共计174项，占比24.8%，目前已全面做好实施准备工作。

在原产地规则和关税减让方面，海关总署聚焦RCEP原产地规则和关税减让在实施中可能出现的难点、痛点问题，按照“能快则快”原则，扎实完成38项具体任务。

在海关程序与贸易便利化方面，海关总署聚焦RCEP贸易便利化各项规则，以加快打造市场化、法治化、国际化口岸营商环境为目标，抓好各项政策措施落实，持续优化通关流程、提升通关效率、降低通关成本。

与此同时，海关总署切实做好RCEP涉及海关业务的政策宣传和解读工作。特别是在原产地规则领域，多形式、多载体帮助企业熟悉原产地规则和协定税率，熟练掌握进出口货物享惠通关、原产地证书申领、自主声明开具等要求，开展培训近1000次。

据介绍，RCEP是目前全球最大的自贸协定，成员有中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰5国以及东盟10国，15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。2020年，我国对其他14个RCEP成员进出口总值10.22万亿元人民币，占我国同期进出口总值的31.7%。

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