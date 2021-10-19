熊锦秋

通策医疗10月14日晚发布三季报，14日和15日股价连续跌停。10月17日在雪球平台上，有网友称“通策医疗股票是股市杀猪的最好题材”，针对类似不满与质疑，通策医疗董事长吕建明回怼称“他们买我们的股票是我们的耻辱”，其中还夹杂不少脏字。

通策医疗三季报显示，当季净利润2.69亿元，同比上升仅5.88%，或许与部分投资者的期望有些差距，加上股票暴跌，投资者心里自然不好受。虽然有些话偏激了些，但正如公司法第97条规定，股东对公司的经营拥有提出建议或者质询的权利。投资者对上市公司或其董监高提出质疑，也是行使其应有的质询权。

上市公司董事长用一些脏字骂网友，显然有失身份、对股东或投资者缺少起码的尊重。此前证监会主席易会满明确提出，要敬畏投资者，回报投资者，积极践行股权文化。股权文化的核心内容是股东主权理念，也即股东是公司的主人翁，股东与经营者之间属于代理关系，经营者要尊重股东所享有的质询权、知情权等各项权利。

公司法还规定了“同股同权，同股同利”的股东平等原则，反对以强凌弱，大股东可以参与公司治理，中小股东同样有权利参与，不能说大股东持股比例高，就藐视其他股东的权利。

只有懂得尊重和回报投资者的上市公司，才会赢得市场的认同和尊重。毫无疑问，如果上市公司与投资者关系紧张，投资者将逐渐远离，个股流动性也可能趋于枯竭，如此其价值如何挖掘？其估值就可能弱于市场平均水平，这肯定也是上市公司及其董监高不愿意看到的。

很多上市公司董监高都是响当当的企业家，企业家当然要有企业家的精神和风度，面对投资者偏激言辞，作出适当解释是可以的，但应该理性文明，真正体现敬畏投资者的姿态。如果脏话连篇互怼，与街头泼妇又有何异？这岂不是毫不客气将自己凌驾于中小投资者之上？

企业家既要将更多精力放在公司经营管理、开拓创新方面，也要重视与投资者的沟通工作，重视投资者关系管理。除了上市公司正规的信息披露渠道外，还要通过业绩说明会、股东大会、互动平台等，加强与投资者沟通，通过公司董监高与投资者等就公司经营、战略发展等重大问题开展平等交流对话，甚至是面对面对话。这既有利于畅通公司与外部的信息双向交互渠道，帮助消除公司与投资者之间的信息壁垒，赢得投资者的信任与认可；也可让管理层了解到市场与投资者的诉求，通过消化与吸收，以其中合理诉求为指引，敦促上市公司时刻保持正确合规的经营策略，恪守企业社会职责。

此前通策医疗股价被炒到上百倍市盈率，现在又招致骂声一片，也提醒我们，无论是上市公司正规信息披露，还是在其它平台与投资者信息沟通交流，上市公司及其董监高应注意正确引导投资者对公司发展的预期，不能过度夸大上市公司发展潜力，让投资者对上市公司业绩增长存在不切实际预期。

总之，上市公司大股东及其董监高应对投资者保持谦逊尊敬畏惧心态，将投资者奉为上宾，才能真正确立股东的主人翁地位，上市公司的治理才能纳入正确轨道，促进各方共赢。

(责编：王震、陈键)