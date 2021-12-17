郑岩

进入新发展阶段，我国发展内外环境发生深刻变化，面临许多新的重大理论和实践问题，需要正确认识和把握。不久前召开的中央经济工作会议就相关重大问题进行深刻阐释，其中一个重要方面就是正确认识和把握资本的特性和行为规律。正确认识资本，才能使之在促进科技进步、繁荣市场经济、便利人民生活、参与国际竞争中发挥积极作用，更好服务经济社会发展大局。

资本是重要的生产要素，资本主义有资本，社会主义也有资本。在社会主义市场经济条件下，如何发挥资本的积极作用，有效抑制其消极作用，马列经典著作中没有现成答案，其他社会主义国家也缺乏成熟的经验，这是我们党面临的一个全新课题。从现实看，我们如何引导资本更好推动生产力水平跃升、服务实体经济，对于下一步发展十分重要。尤其在经济下行压力加大的情况下，资本的稳定有序发展、健康良性运作将有效提振中国经济。

必须看到，资本是一把双刃剑。回望改革开放的历程，国外资本、民营资本等不断激活中国发展的“一池春水”，资本市场的双向开放推动中国经济深度融入世界经济。但一段时间以来，限制竞争、赢者通吃、价格歧视、损害消费者权益等问题时有出现，也折射出资本无底线逐利带来的风险。创造性与无序性哪一方面是主流，取决于我们能否引导规范资本的行为，能否将对资本的规律性认识转化为有利于资本有序发展的政策。

从2020年中央经济工作会议将强化反垄断和防止资本无序扩张作为经济工作八项重点任务之一，到党的十九届六中全会强调防止资本无序扩张，再到2021年中央经济工作会议提出依法加强对资本有效监管，中央对资本监管的要求一以贯之。一段时间以来，对平台涉嫌垄断的行为立案调查，打击资本向民生领域无序扩张，避免校外培训资本化……相关部门加大对互联网、房地产等资本的规范力度，有助于促进公平竞争、提升人民福祉，也有助于防范化解重大风险、避免行业“爆雷”。事实证明：有所不为方能有所为。用法律、制度为资本划定行为边界，是防范资本无序扩张的必要前提。

监管政策针对的是违法和违规行为，绝不是针对特定行业或企业。遏制资本无序发展，绝不是不要资本、打击资本。此次中央经济工作会议要求为资本设置“红绿灯”，正是为了疏堵结合、放管并举，让监管规范和促进发展两手并重，有效激发资本的正向能量。从攻克“卡脖子”难题，到参与基础设施建设，与国家宏观政策相吻合、更好补齐中国经济短板、推动经济高质量发展，是资本规范健康发展的题中应有之义。这就需要营造公平、透明、可预期的良好市场环境，激发各类市场主体活力，为资本合规经营发展铺路奠基。

保持信心，抢抓机遇，各类资本定能获得更大发展空间，为中国经济注入澎湃动能。

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(责编：王震、吕骞)