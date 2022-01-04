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证监会、财政部联合发布《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》 

2022年01月04日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者王震）据证监会网站消息，1月1日，证监会、财政部联合发布《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》(以下简称《承诺金办法》)，自公布之日起施行。

《承诺金办法》总体沿用了《行政和解金管理暂行办法》的制度框架，并结合上位法和实践需要进行修改完善，主要变化如下：一是根据《证券法》第一百七十一条的表述，将“和解金”相关表述调整为“承诺金”，并删除了相关定义条款。二是根据实践中出现的具体情况对承诺金的管理方式进行了完善。三是加强投资者保护，鼓励当事人积极赔付投资者，为当事人自行赔付投资者预留了制度空间。

《承诺金办法》的出台，将有利于加强投资者保护，使受损投资者利益得到更好赔付，有利于进一步提升监管效能，稳定市场秩序。

(责编：王震、吕骞)

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