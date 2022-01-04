不法机构借“中国营商环境评价”招揽业务、收取费用 国家发改委：别信！
2022年01月04日11:05 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家发展改革委接到有关部门和个人反映，有不法机构以参与国家发展改革委组织开展的中国营商环境评价名义，在部分城市招揽业务、收取费用。
对此，国家发展改革委郑重声明，无任何单位、机构或公司就中国营商环境评价有关工作，与国家发展改革委法规司存在合作关系。请各地方增强防范意识，谨防上当受骗。
据了解，2021年11月，国家发展改革委组织编写并公开出版了《中国营商环境报告2021》，集中展示标杆城市开展的实践探索和务实举措。这份报告中参评城市范围进一步扩展至80个城市，并首次将18个国家级新区纳入评价范围。
(责编：申佳平、吕骞)
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