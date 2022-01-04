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1月5日起取消征收国内航线燃油附加费

2022年01月04日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （申佳平）时隔两个月，国内航线燃油附加费征收将再次取消。

今日，中国国际航空、海南航空、天津航空、西部航空等多家航空公司发布通知，根据国家发展改革委、民航局的相关文件精神，自2022年1月5日零时起（出票日期），取消征收国内航线燃油附加费。

据了解，具体征收标准如下：800公里以上航线燃油附加费每航段由20元下调为0元。800公里以下（含）航线燃油附加费每航段由10元下调为0元。

图片来源：中国国际航空公司官网截图

图片来源：天津航空官方微博截图

图片来源：西部航空官方微博截图

2021年11月1日，国内航线燃油附加费复征，征收标准为，除婴儿、儿童、革命伤残军人等特殊群体外，成人旅客800公里（含）以下航线每位旅客收取10元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取20元燃油附加费。

此次取消征收，是航油价格下降后的结果。据新华社消息，上周五即12月31日，国际油价下跌超2%，终结了连续7个交易日的上涨。

(责编：申佳平、吕骞)

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