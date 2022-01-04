人民网北京1月4日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，元旦、春节“两节”前夕，市场监管总局发布6类产品消费提示，包括节日灯饰、电热暖手宝、羽绒服装、运动头盔、羊毛羊绒服饰、电热毯等，帮助广大消费者科学选购和使用相关产品。

灯饰消费提示

节日灯饰作为一种装饰性照明设备，可在室内和室外广泛使用。随着元旦、春节的来临，为烘托节日喜庆气氛，节日灯饰也成为消费者喜爱的年货之一。

市场监管总局提示消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一是应选择企业名称或商标、规格型号、额定电压（范围）、额定功率、光源信息、安全警示说明等信息以及安装说明/使用说明、合格证等材料齐全的产品。

二是产品外观应完好无损坏，无毛刺，无粗劣材质感觉。导线（绝缘）应无破裂，无磨损。光源应无损坏，LED发光元器件不能随意拆卸。

三是选购组装灯饰时，要选择端口封好、安全部件齐全的产品；如果有控制装置，要选择具有安全隔离标记“ ”或安全特低电压标记的产品。

四是用于室外的节日灯饰，应具有相应的IP防护等级。

电热暖手宝消费提示

进入冬季，各类电热暖手宝受到消费者广泛欢迎。电热暖手宝选购或使用不当可能导致高温、漏电等事故。市场监管总局提示广大消费者在购买电热暖手宝产品应注意以下几点：

一是应注意选择安全性相对较高的电热线式或金属发热管为发热元件的暖手宝。

二是选择信誉良好、证照齐全的正规商家，购买时向经营者索取发票或购物凭证。

三是查验是否有商品名称、生产企业名称地址、出厂检验合格证、执行标准、生产日期等信息。

羽绒服装消费提示

羽绒服装是由经净化消毒处理的鸭/鹅绒和细小羽毛填充而制成的服饰。羽绒服装保暖性好，是消费者在寒冷季节首选的服饰类产品。

在选购羽绒服产品时，市场监管总局提示广大消费者要注意以下几点：

一“闻”：应选择无任何异味的产品。

二“看”：仔细检查羽绒服装的标签信息，重点关注绒毛种类（鸭绒或鹅绒等）、含绒量（绒子含量）、充绒量（填充鸭/鹅绒的重量）及蓬松度等指标。

三“捏”：用手捏填充物，如有枝状物的扎手感，则含有长毛片或羽毛梗，朵绒含量较少，保暖性能较差；按压衣物回弹时间越快，表明其蓬松度越高，保暖性越好。

四“拍”：拍打后仔细观察表面和接缝等地方，如有绒毛钻出或粉尘溢出，说明羽绒服装防钻绒性差，会出现越穿越薄等问题。

运动头盔消费提示

运动头盔作为运动者佩戴的头部安全护具，一般由壳体、缓冲层、舒适衬垫和佩戴装置组成，能够有效避免或减轻运动伤害，在高速度运动如冰雪运动、自行车、滑板、轮滑等项目中起到保护作用。

在购买环节，市场监管总局提示消费者要注意以下几点：

一是按需选择。应根据运动项目需要选择相应种类的运动头盔产品，如滑雪运动需考虑低温环境对头盔材质的影响。

二是查看标识。购买运动头盔前，仔细查看厂名厂址、产品用途、生产日期或批号、执行标准、头盔尺寸和重量、警示说明等信息，切勿购买无产品标识的头盔。

三是检查外观。选购时，观察壳体内外表面不应有不合理的突出物或尖锐物，缓冲层应均匀覆盖且紧贴壳体，舒适衬垫应整洁且无异味，佩戴装置应牢固且便于解开。

四是提前试戴。要根据头围尺寸选择型号合适的产品，试戴时注意能够覆盖额头至后脑的主要保护区域，调节系带保证头盔稳定性并具有足够的视野。

羊毛羊绒服饰消费提示

羊毛羊绒服饰具有保暖御寒性能，备受消费者青睐。市场监管总局提示消费者在购买时要注意以下几点：

一是选择正规渠道销售的产品，注意查验商品或其包装上的标签标识是否齐全、规范。除标明产品名称、生产厂名厂址、质量检验合格证明之外，还应标注号型、成分及含量、安全类别、执行的产品标准、维护方法等内容。

二是重点关注羊毛或羊绒含量，不要购买价格明显低于同类产品的服饰。

电热毯消费提示

电热毯通过电热元件进行加热，是冬季备受欢迎的电暖类产品之一。电热毯的选购或使用不当可能导致烫伤、起火等事故，市场监管总局提示消费者在购买和使用电热毯产品时应注意以下几点：

一是应选择正规商家销售的具有国家强制性认证“CCC”标志（3C标志）的产品，并确保企业名称或商标、规格型号、工作参数、安全警示说明等信息，以及使用说明书、出厂合格证等材料齐全。

二是选购时，要检查产品的外观有没有破损或缝隙，开关或旋钮等部件是否灵活好用，电源线及电源接口是否完好无破损。

三是索要发票或购买凭证，作为消费维权的依据。

(责编：赵竹青、吕骞)