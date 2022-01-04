人民网北京1月4日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，2021年，国铁集团推动中欧班列实现逆势大幅度增长，中欧班列全年开行达到1.5万列，同比增长22%，为应对世纪性疫情冲击和影响，确保国际产业链供应链稳定畅通、构建新发展格局作出积极贡献。

国铁集团主动加强与沿线国家及铁路部门的沟通协调，主导发挥中欧班列国际铁路合作机制和国内运输协调委员会作用，克服疫情防控条件下口岸交接、班列作业、信息交换、统一定价等各种困难，努力承接海运、空运转移货源，确保了中欧班列安全顺畅稳定运行和开行数量的大幅度增长。

2021年，开行中欧班列1.5万列、发送146万标箱，同比分别增长22%、29%。与此同时，国铁集团统筹开好西部陆海新通道班列，全年发送57万标箱，同比增长57.5%。

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