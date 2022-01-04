原标题：交通银行普惠金融：不断深化金融创新 助力实体经济发展

近年来，交通银行认真贯彻党中央、国务院关于普惠金融和乡村振兴的总体部署，积极承担社会责任，推动普惠金融和服务乡村振兴融合发展，依托数字化转型与科技赋能，持续提升服务实体经济能力。

聚焦创新驱动，提升服务质效

交通银行依托金融科技持续优化产品服务，推进普惠金融扩面提质。逐步完善由基础产品、特色产品构建的“法人+个人”“线上+线下”的一体化普惠金融产品体系。打造“普惠e 贷”线上产品体系，实现抵押、信用、保证等多种方式的自由组合，满足不同客户在额度、定价等方面的差异化需求；强化对小微首贷、续贷、信用贷、制造业贷款、中长期贷款等重点支持领域的信贷投放，落实减费让利政策，近3年普惠小微贷款复合增长率超50%。

以客户为中心，加大场景定制，积极对接信易贷等各类数据平台，通过数据共享和分析运用，推出“园区贷”“医保贷”等特色产品服务民生场景，与工商联合作开通“小微贷款直通车”，提供便捷的个性化线上融资服务。

聚焦重点领域，打造交行特色

交通银行积极服务国家创新驱动发展战略，围绕专项政策、专营机构、专业合作、专属产品等持续推进。在北京、上海、重庆、江苏、湖北、陕西、深圳、苏州等多家分行设立科技支行或科技特色支行；面向国家重点关注人群，制定专属信贷产品“双创贷”，并在湖北率先落地；对接工信部为“专精特新”小微企业提供特色金融服务，在长三角区域创新推出“交银科创”系列金融产品。

在绿色金融领域，交通银行不断加强产品创新，探索“碳普惠”业务助力小微企业绿色转型。对接上海环境能源交易所，落地长三角地区碳配额质押融资、全国碳排放配额质押叠加保证保险融资业务；针对分布式光伏设施建设、节能减排项目开发等需求制定专属服务方案，为小微客户提供融资新渠道。

在产业链金融领域，交通银行对接核心企业和产业链平台，突破线下业务模式的局限性，依托资金流、信息流、物流，为上下游小微企业提供一体化金融服务。针对上游供应商的订单、票据和应收账款，提供在线“秒贴”“秒放”服务；针对下游经销商，搭建产业链经销商快贷平台，提供线上随借随还的预付款融资；针对县乡等偏远地区客户推广二类户功能，客户无需在交行开实体卡即可线上办理融资业务，提高了供应链金融服务覆盖面。

聚焦三农发展，服务乡村振兴

交通银行认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，集全行力量打造乡村振兴新金融服务体系。

交通银行依托金融科技力量，提升涉农金融服务能力。建立涵盖政策咨询、信贷融资、财富管理、支付结算等服务的“交银益农通”服务品牌；针对客群不同需求，基于数字化创新，形成标准化、场景定制和产业链三大“兴农e贷”产品线；围绕粮食安全、乡村产业、农业现代化、新型城镇化建设等重点领域加大支持力度；参与农业农村部金融支农创新试点，“江苏省兴化市新型农业经营主体信用体系建设创新试点”入选全国4个试点项目；与农业农村部开展深入合作，推广“农业农村部信贷直通车”项目，提高新型农业经营主体金融服务水平。

交通银行扎实推进定点帮扶工作，将金融资源与帮扶地区特色产业相结合，实现“授人以渔”。结合甘肃天祝定点帮扶县菌菇产业特点，不仅无偿捐赠“种子”资金孵化菌菇产业园，还推出“菌菇贷”产品，以纯信用方式向菌菇种植农户和合作社线上授信，将授信主体带动易返贫户就业情况作为贷款利率优惠的重要参考，引导种植企业带动更多脱贫户就地就近就业。

展望2022年，交行将持续依托金融科技，坚持市场和客户导向，深化金融创新，提升普惠客群综合金融服务能力，服务好小微企业，助力实体经济发展，服务乡村振兴。

(责编：董童、李源)