元旦假期全国邮政快递业运行总体安全平稳 共揽收投递快递包裹18.8亿件
2022年01月04日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，2022年1月1日至3日，全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9.2亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9.6亿件，同比增长26.5%。
国家邮政局相关负责人表示，元旦假期，国家邮政局认真贯彻落实中央决策部署，全系统全行业进一步健全疫情防控机制，慎终如始严格抓好“外防输入、内防反弹”工作，落实疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范建议，认真执行邮政快递作业车辆、作业和服务场所消毒、通风等防控要求，坚持“人”“物”环境同防，有效降低疫情传播风险，扎实做好常态化疫情防控下元旦放假期间邮政快递业安全服务保障各项工作
(责编：李楠桦、吕骞)
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