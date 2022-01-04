2021年四季度中国物流业景气指数趋稳回升 全年实现圆满收官
2022年01月04日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会发布了2021年12月份中国物流业景气指数，数据为52.6%，较上月回落1个百分点。2021年12月份中国仓储指数为51.6%，较上月回落2.5个百分点。
“2021年12月份物流业景气指数较11月小幅回落，但仍呈扩张态势。”中国物流与采购联合会会长助理何辉表示，分行业看，铁路运输业、快递快运业指数保持在高景气区间，道路运输业、仓储业、水上运输业和装卸搬运和其他运输服务业运行平稳。
何辉表示，纵观2021年全年，物流业景气指数一季度为53%，实现良好开局，二季度回升至55.9%的高点，下半年受供应链上下游需求放缓和多点散发疫情影响，指数出现一定波动，三季度回落至51.3%，四季度缓中趋稳回升到53.2%，全年物流业景气指数平均为53.4%，较上年提高1.7个百分点，实现圆满收官。
设备利用率指数和从业人员指数回落。12月份，设备利用率指数为50.5%，较上月回落5.1个百分点。从业人员指数较上月回落1.2个百分点至49.9%。
固定资产投资完成额指数回落。12月份，固定资产投资完成额指数为51.6%，较上月回落0.1个百分点，显示出企业固定资产投资完成速率有所减缓。
物流服务价格指数回落。12月份，物流服务价格指数为50.1%，较上月回落0.5个百分点，增速略有减缓，但仍保持增长。
何辉表示，从后期走势看，新订单指数和业务活动预期指数分别为51.6%和53.4%，反映企业对后期市场预期总体较好，重点关注未来物流需求和从业人员变化情况。
(责编：李楠桦、吕骞)
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