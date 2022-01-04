人民网北京1月4日电 （记者许维娜）元旦假期是人们探亲访友、休闲旅游的高峰期，也是疫情防控、安全生产的关键期。多方数据显示，新年的第一个假期，在国内疫情常态化防控下，全国文旅市场总体运行平稳、有序，实现“开门红”。

交通运输部公布的数据显示，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次。

根据文化和旅游部数据中心统计，今年元旦假期，全国旅游市场以短途游、城市周边游为主要出游方向，各地景区景点在做好疫情防控不放松的同时，开展了一系列主题活动，让游客在丰富的体验中喜迎新年。

北京市文化和旅游局发布2022年元旦假日情况显示，1月1-3日，全市重点监测的166家旅游景区（地区）累计接待游客344.1万人次，同比增长72.4%；营业收入31527.7万元，同比增长1倍。乡村游累计接待游客48.7万人次，同比增长4.9倍；营业收入8120.4万元，同比增长5.5倍。

上海市文化旅游局表示，假日三天，本市文旅市场总体运行平稳，未发生重大安全事件，未收到涉及疫情防控的突发事件报告。据上海旅游大数据监测，元旦假期本市共接待游客517.42万人次，实现旅游消费约125.6871亿元；本市宾馆旅馆平均客房出租率为55%，同比增长3个百分点，假日文旅市场实现“开门红”。

多个平台也相继发布了元旦假期旅游数据，三天小长假期间，近郊或短途周边游依然是人们出行的首选，其中95后和00后游客占比过半，沉浸式“旅游+演出”、冰雪主题游等相关产品备受年轻人青睐。

来自携程方面数据显示，今年元旦出行的人群中，95后和00后用户占比过半，比去年同期提升逾10个百分点。在元旦周边游出行订单中，门票订单量较2020年元旦增长238%；省内游订单中，酒店订单量较2020年增长超70%。

同程旅行大数据也显示，今年元旦出游人群中，90后出游人群占比33%，00后出游人群占比也迅速增长，达到16%，二者占据整个出游市场的半壁江山。

去哪儿大数据则显示，北京、成都2022年元旦酒店预订量同比2021年增长达2倍，周边短途游需求比平日增长3倍以上，而全国主题乐园的搜索热度大约比平日增长2倍以上。

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎表示，疫情之下，“不走远，周边玩”的主动防疫意识令许多游客选择在周边休闲度假。

记者注意到，年轻用户规模的扩大也对国内热门出行目的地有所影响，不少具备活力感标签的“网红”新一线城市表现出强劲吸引力，近三成出行用户选择到新一线城市游玩。

携程报告显示，元旦全国十大周边热门目的地排行中，南京、成都、杭州、郑州、长沙等新一线城市占据半数席位。

对此，沈佳旎认为，新一线城市对其周边城市、城际圈群众吸引力强大。许多家门口的“老地方”为迎合愈展愈旺的周边游势头，更是积极呈现“新花样”。

随着北京冬奥会的临近，各地掀起了全民冬季运动的热潮。以北京为例，北京市属公园4处雪场7处冰场总面积近60万平方米，为市民和外来游客提供包括冰雪活动、科普宣传等内在的25项冰雪活动，不少市民走进滑雪场、滑冰场，庆元旦，上冰雪，迎冬奥，用运动点燃节日生活，冰雪主题游不断升温。

各类冰雪旅游主题同样受到民众追捧。同程旅行大数据显示，元旦期间冰雪旅游相关的酒店、景区均有大幅增长。其中，滑雪场周边酒店预订量环比增长140%，滑雪场门票预订量环比增长110%，冰雪世界类景区门票预订量环比增长220%。冰雪世界和滑雪，都进入了元旦假期期间景区热门出游主题的TOP5。

(责编：李楠桦、吕骞)