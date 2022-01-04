元旦假期全国冰雪主题游持续升温 95后、00后占出行“半边天”
人民网北京1月4日电 （记者许维娜）元旦假期是人们探亲访友、休闲旅游的高峰期，也是疫情防控、安全生产的关键期。多方数据显示，新年的第一个假期，在国内疫情常态化防控下，全国文旅市场总体运行平稳、有序，实现“开门红”。
交通运输部公布的数据显示，元旦假期3天，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量8618.5万人次。
根据文化和旅游部数据中心统计，今年元旦假期，全国旅游市场以短途游、城市周边游为主要出游方向，各地景区景点在做好疫情防控不放松的同时，开展了一系列主题活动，让游客在丰富的体验中喜迎新年。
北京市文化和旅游局发布2022年元旦假日情况显示，1月1-3日，全市重点监测的166家旅游景区（地区）累计接待游客344.1万人次，同比增长72.4%；营业收入31527.7万元，同比增长1倍。乡村游累计接待游客48.7万人次，同比增长4.9倍；营业收入8120.4万元，同比增长5.5倍。
上海市文化旅游局表示，假日三天，本市文旅市场总体运行平稳，未发生重大安全事件，未收到涉及疫情防控的突发事件报告。据上海旅游大数据监测，元旦假期本市共接待游客517.42万人次，实现旅游消费约125.6871亿元；本市宾馆旅馆平均客房出租率为55%，同比增长3个百分点，假日文旅市场实现“开门红”。
多个平台也相继发布了元旦假期旅游数据，三天小长假期间，近郊或短途周边游依然是人们出行的首选，其中95后和00后游客占比过半，沉浸式“旅游+演出”、冰雪主题游等相关产品备受年轻人青睐。
来自携程方面数据显示，今年元旦出行的人群中，95后和00后用户占比过半，比去年同期提升逾10个百分点。在元旦周边游出行订单中，门票订单量较2020年元旦增长238%；省内游订单中，酒店订单量较2020年增长超70%。
同程旅行大数据也显示，今年元旦出游人群中，90后出游人群占比33%，00后出游人群占比也迅速增长，达到16%，二者占据整个出游市场的半壁江山。
去哪儿大数据则显示，北京、成都2022年元旦酒店预订量同比2021年增长达2倍，周边短途游需求比平日增长3倍以上，而全国主题乐园的搜索热度大约比平日增长2倍以上。
携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎表示，疫情之下，“不走远，周边玩”的主动防疫意识令许多游客选择在周边休闲度假。
记者注意到，年轻用户规模的扩大也对国内热门出行目的地有所影响，不少具备活力感标签的“网红”新一线城市表现出强劲吸引力，近三成出行用户选择到新一线城市游玩。
携程报告显示，元旦全国十大周边热门目的地排行中，南京、成都、杭州、郑州、长沙等新一线城市占据半数席位。
对此，沈佳旎认为，新一线城市对其周边城市、城际圈群众吸引力强大。许多家门口的“老地方”为迎合愈展愈旺的周边游势头，更是积极呈现“新花样”。
随着北京冬奥会的临近，各地掀起了全民冬季运动的热潮。以北京为例，北京市属公园4处雪场7处冰场总面积近60万平方米，为市民和外来游客提供包括冰雪活动、科普宣传等内在的25项冰雪活动，不少市民走进滑雪场、滑冰场，庆元旦，上冰雪，迎冬奥，用运动点燃节日生活，冰雪主题游不断升温。
各类冰雪旅游主题同样受到民众追捧。同程旅行大数据显示，元旦期间冰雪旅游相关的酒店、景区均有大幅增长。其中，滑雪场周边酒店预订量环比增长140%，滑雪场门票预订量环比增长110%，冰雪世界类景区门票预订量环比增长220%。冰雪世界和滑雪，都进入了元旦假期期间景区热门出游主题的TOP5。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 从2021年PMI变化看经济走势：我国经济整体继续回升
- 近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2021年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点。 从13个分项指数来看，同2021年11月相比，新订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.1至1.5个百分点之间。…
- 元旦假期全国邮政快递业运行总体安全平稳 共揽收投递快递包裹18.8亿件
- 人民网北京1月4日电 （记者乔雪峰）记者从国家邮政局获悉，2022年1月1日至3日，全国邮政快递业运行总体安全、平稳有序，揽收快递包裹9.2亿件，同比增长22.6%；投递快递包裹9.6亿件，同比增长26.5%。 国家邮政局相关负责人表示，元旦假期，国家邮政局认真贯彻落实中央决策部署，全系统全行业进一步健全疫情防控机制，慎终如始严格抓好“外防输入、内防反弹”工作，落实疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范建议，认真执行邮政快递作业车辆、作业和服务场所消毒、通风等防控要求，坚持“人”“物”环境同防，有效降低疫情传播风险，扎实做好常态化疫情防控下元旦放假期间邮政快递业安全服务保障各项工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注