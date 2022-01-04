据中国石油西南油气田公司(以下简称西南油气田)消息，该公司2021年生产天然气354.1亿方，较2020年同比增长36亿方，增幅11.3%。

据介绍，2021年，西南油气田年产气量连续3年保持两位数增长，油气当量突破2800万吨。该公司常规气占总产量的64%，达229.1亿方，成为上产“压舱石”。在新区，公司全面建成安岳气田150亿方特大型气田；在老区，形成“稳产+上产”100亿方新格局，老气田年产量保持40亿方以上，川西二三叠系建成产能15亿方，加快完成川东北高含硫开发准备。

页岩气同比增长10.5亿方，达111.7 亿方。公司抓好页岩气新井产建、老井产能维护和重点地面工程建设，投产新井207口、开钻井339口。川南页岩气中深层保持100亿方稳产。集中评价泸州区块深层页岩气，锁定深层页岩气首个万亿方储量区，推进新一轮上产准备。

致密气年产量13.2亿方，同比增幅31%。公司精准区块地质、地震攻关，创新形成多期叠置窄河道储层综合评价与开发优化技术，建立地质工程一体化高产井部署模式，持续优化地质、工程技术应用，实现探井成功率、开发井有效率100%，并打成一批高产井，创盆地沙溪庙组致密气测试产量新高。

油气勘探打开新局面。公司在川中古隆起蓬莱气区多层系、川南深层页岩气、陆相致密气、川西深层海相四大领域取得新成果，形成两大万亿气区、实现两大领域千亿级规模增储。

公司质量效益与产量同步提升，探井成功率70%，灯四气藏台缘带用36亿开发工作量建成60亿方年产能。

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