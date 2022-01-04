人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

354.1亿立方米！中国石油西南油气田全年产气量创新高

2022年01月04日13:16 | 来源：人民网
小字号

据中国石油西南油气田公司(以下简称西南油气田)消息，该公司2021年生产天然气354.1亿方，较2020年同比增长36亿方，增幅11.3%。

据介绍，2021年，西南油气田年产气量连续3年保持两位数增长，油气当量突破2800万吨。该公司常规气占总产量的64%，达229.1亿方，成为上产“压舱石”。在新区，公司全面建成安岳气田150亿方特大型气田；在老区，形成“稳产+上产”100亿方新格局，老气田年产量保持40亿方以上，川西二三叠系建成产能15亿方，加快完成川东北高含硫开发准备。

页岩气同比增长10.5亿方，达111.7 亿方。公司抓好页岩气新井产建、老井产能维护和重点地面工程建设，投产新井207口、开钻井339口。川南页岩气中深层保持100亿方稳产。集中评价泸州区块深层页岩气，锁定深层页岩气首个万亿方储量区，推进新一轮上产准备。

致密气年产量13.2亿方，同比增幅31%。公司精准区块地质、地震攻关，创新形成多期叠置窄河道储层综合评价与开发优化技术，建立地质工程一体化高产井部署模式，持续优化地质、工程技术应用，实现探井成功率、开发井有效率100%，并打成一批高产井，创盆地沙溪庙组致密气测试产量新高。

油气勘探打开新局面。公司在川中古隆起蓬莱气区多层系、川南深层页岩气、陆相致密气、川西深层海相四大领域取得新成果，形成两大万亿气区、实现两大领域千亿级规模增储。

公司质量效益与产量同步提升，探井成功率70%，灯四气藏台缘带用36亿开发工作量建成60亿方年产能。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
创新服务模式 多方协作解决社区健康“最后100米”
　　人民网北京1月4日电 （记者夏晓伦）随着经济社会的发展，人们基本的生活需求已得到了基本满足，开始对生活质量有更高追求，这也对家庭所在的最小基层单元——社区的建设提出了要求。 为满足居民对卫生医疗方面日益增加的需求，健康社区建设顺应着时代发展趋势。…
数字人民币（试点版）App来了 已上架各大应用商店
　　人民网北京1月4日电 （记者杜燕飞）数字人民币试点再迎重大进展。数字人民币（试点版）App今日已上架至安卓、苹果应用商店，并开放下载。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部