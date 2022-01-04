人民网北京1月4日电 （记者夏晓伦）随着经济社会的发展，人们基本的生活需求已得到了基本满足，开始对生活质量有更高追求，这也对家庭所在的最小基层单元——社区的建设提出了要求。

为满足居民对卫生医疗方面日益增加的需求，健康社区建设顺应着时代发展趋势。根据《“健康中国2030”规划纲要》，在“共建共享，全民健康”的主题下，健康社区建设是全方位推动机制中的一个重要环节，全国各地也在不断结合自身特点创新社区健康服务模式。

近日，以“社区健康，共建共享”为主题的“新时代社区健康公益行动”在北京启动。活动联合主办方，国家关工委专家委员副秘书长、中国优生科学协会副会长梅建认为，新时代的社区健康，“新”在创新，各方资源打破思维壁垒，扎根在社区里，面对社区居民的真正需求，提供切实的健康服务资源。尤其是健康得从娃娃抓起，他们从小有意识了，就是最大的宝贵财富，就是真正的优生优育。

国家关工委专家委员副秘书长、中国优生科学协会副会长梅建。

中国心理学会心理学普及工作委员会主任高文斌在表示，将健康服务下沉到社区，重点目标人群就是“一老一少”，“健康不健康，就看服务最后100米，本次活动是一次创新的模式实践，我们联合其他几家协会走进社区，整合各自的优势资源为社区健康服务是值得期待的，目标就是让老百姓足不出户、足不出院的解决基础的健康问题。”

中国心理学会心理学普及工作委员会主任高文斌。

社科院政治研究所原党委书记房宁表示，“社区健康”建设是全方位推动“健康中国”战略中的重要环节，既是民心所向，也是民生所系，“期待能有更多的部门、协会以及社会力量加入到健康社区的构建中，通过整合自身资源、创新服务模式，更好地在社区家庭中开展健康专项服务。”

社科院政治研究所原党委书记房宁。

健康壹家服务站创始人徐山接受记者采访时说：“真正的健康服务，必须要扎根社区，去解决最后100米的问题。”他介绍，服务站定位社区健康服务，联合各方面的优势资源，打造健康生态体系，弘扬社区健康文化，开展社区健康公益行动，建设社区健康社群，打造社区健康生活方式，实现快乐生活的健康目标。

居民在服务站进行视频问诊。

据了解，在华清嘉园社区，服务站后续还将围绕居民需求，开展为期一个月的打卡活动，包括名医义诊、专家义讲、健康市集等，帮助社区居民获得健康知识、享受优质服务。（本文图片均由主办方提供）

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