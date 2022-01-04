人民网北京1月4日电 （记者杜燕飞）我国科技创新成果转化再迎利好。日前，作为2021年度国家科技成果转化引导基金拟设立的6只创业投资子基金之一，国投（广东）科技成果转化创业投资基金正式设立，总规模150亿元，旨在深化央地合作，强化国家战略科技力量，服务区域协调发展战略。

据了解，该基金由国投集团与科技部，广东省、湖北省、成都市等地方政府以及金融机构等联合发起设立，国家科技成果转化引导基金拟出资金额为30亿元，国投集团下属企业国投创业担任基金管理人。

“从投资区域看，该基金将重点聚焦粤港澳大湾区国际科创中心建设，以及长江经济带、成渝经济圈等重点区域的科技成果转移转化和产业化落地。”国投集团有关负责人表示，从投资方向看，该基金将瞄准先进制造、电子信息、材料能源和生物医药四大方向，选择具有较高创新水平和市场竞争力、有望培育形成新兴产业和促进传统产业转型升级的创新创业项目开展投资布局，突出战略性、前瞻性，培育创新产业集群。

2018年7月，国投集团与科技部签署战略合作协议，围绕推进关键领域核心技术自主创新、加强与国家科技成果转化引导基金合作、推进科技创新成果的应用示范、推动科技服务业发展等方面开展深入合作。

据了解，国家科技成果转化引导基金，是国家为加速推动科技成果转化与应用，引导社会力量和地方政府加大科技成果转化投入的鼓励性基金，遵循“引导性、间接性、非营利性、市场化”原则，主要用于支持转化利用财政资金形成的科技成果，包括国家（行业、部门）科技计划（专项、项目）、地方科技计划（专项、项目）及其它由事业单位产生的新技术、新产品、新工艺、新材料、新装置及其系统等。

2021年6月，国家科技成果转化引导基金公布的数据显示，自2015年以来，国家科技成果转化引导基金下设创投子基金达30多只，规模将近500亿元，基金放大倍数超过4倍。

业内人士认为，科技成果转让打通科技、产业、金融连接通道，对加速推进科技成果转化应用意义重大。下一步，要以基金投资为纽带，吸引包括地方政府、金融机构在内的更多社会力量共同参与科技成果转化，构筑产业化协同投资生态，推动区域经济协调发展。

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