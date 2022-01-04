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商务部：去年前11月我国服务进出口总额46767.8亿元 保持快速增长

2022年01月04日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2021年1至11月，我国服务进出口总额46767.8亿元（人民币，下同），同比增长14.7%，服务贸易继续保持快速增长态势。

商务部服贸司负责人介绍，其中服务出口22364.4亿元，增长31.5%；进口24403.4亿元，增长2.6%。服务出口增幅大于进口28.9个百分点，带动服务贸易逆差下降69.9%至2039亿元，同比减少4731.2亿元。与2019年同期相比，服务进出口下降4%，两年平均下降2%，其中出口增长28.5%，两年平均增长13.4%；进口下降22%，两年平均下降11.7%。11月当月，我国服务进出口总额4785.8亿元，同比增长35.4%。

其中，知识密集型服务贸易稳定增长。1至11月，知识密集型服务进出口20428.3亿元，增长13.5%。其中，知识密集型服务出口11137.9亿元，增长18.1%；出口增长较快的领域是个人文化和娱乐服务，知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长36.2%、29.3%、23.3%。知识密集型服务进口9290.5亿元，增长8.3%；进口增长较快的领域是金融服务，增速达57%。

同时，新冠肺炎疫情对旅行服务进出口的影响仍在持续，导致旅行服务进出口继续下降。1至11月，我国旅行服务进出口7005.2亿元，下降25.3%，其中出口下降37.5%，进口下降23.7%。剔除旅行服务，1至11月我国服务进出口增长26.6%，其中出口增长36.1%，进口增长16.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长29.3%，其中出口增长42.4%，进口增长16.5%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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