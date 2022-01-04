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统计局：2021年12月下旬重要生产资料市场价格12种涨34种降

2022年01月04日14:39 | 来源：人民网
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人民网北京1月4日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年12月下旬与12月中旬相比，12种产品价格上涨，34种下降，4种持平。

其中，煤炭板块重点监测的7种产品中，5种下跌，1种上涨，1种持平；石油天然气板块监测的6种产品中，4种下跌，2种上涨；化工板块监测的10种产品中，8种下跌，2种上涨；黑色金属板块监测的6种产品中，4种下跌，2种持平；有色金属板块监测的4种产品中，3种上涨，1种下跌；农产品板块监测的8种产品中，5种下跌，3种上涨。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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