人民网北京1月4日电 （记者王震）为进一步支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，近日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称《通知》），自2022年1月1日起实施。

《通知》明确，2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。

同时，按照财建〔2020〕86号文件要求，新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。综合考虑新能源汽车产业发展规划、市场销售趋势以及企业平稳过渡等因素，为保持新能源汽车产业良好发展势头，稳定行业和消费者预期，《通知》明确2022年12月31日新能源汽车购置补贴政策终止，12月31日后上牌的车辆不再给予补贴。

《通知》提出，健全新能源汽车安全监管体系，进一步压实新能源汽车生产企业主体责任。指导企业健全安全管理机制，强化产品质量保障能力，满足国家关于汽车数据安全、网络安全、在线升级等管理要求。提升企业监测平台效能，提高售后服务能力，做好事故应急响应处置。工业和信息化部联合相关部门建立跨部门信息共享机制，定期汇总起火及重大事故信息，加快建立车辆事故报告制度，对于隐瞒事故信息、不配合调查的，视情节轻重暂停或取消涉事车型补贴资格。

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