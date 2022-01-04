原标题：百亿融资发展氢能商用车 向荣清能汽车揭牌成立

2021年12月31日，向荣清能汽车揭牌暨战略合作签约仪式在北京清华科技园举行。向荣清能汽车与7家合作伙伴签署战略协议，其中，鑫桥联合融资租赁有限公司与向荣清能汽车正式签署合作协议，双方以融资租赁100亿元人民币支持向荣清能氢燃料智能商用车应用推广。

据向荣清能汽车联合创始人毛海介绍，向荣清能汽车依托于清华大学车辆与运载学院在氢能、智能网联、商用车的全产业链方面的科研与产业优势，致力于打造成为氢燃料智能商用车科技转化、整车开发与生产制造的行业领军企业。

清华大学车辆与运载学院院长李建秋对向荣清能汽车的成立表示祝贺。他说，2025年将是汽车产业发展的重要契机和分水岭。车辆与运载学院作为车辆行业的人才培养的重要基地之一，将持续为行业推出变革性的技术和高层次的人才，未来将与向荣清能汽车展开更深入地合作，共建技术转化平台，他预祝向荣清能汽车发展欣欣向荣，成为商用车领域的优秀企业。

北京向荣清能汽车科技有限公司正式揭牌

随后，举行了向荣清能汽车战略合作协议签约仪式，向荣清能汽车分别与北京亿华通科技股份有限公司、精进电动科技股份有限公司、阿尔特汽车技术股份有限公司、清研华科新能源研究院、无锡威唐工业技术股份有限公司、盘古智库、鑫桥联合融资租赁有限公司共同签署了战略合作协议，将在技术、科研、智库、融资租赁等方面开展更加深入的合作。

鑫桥联合融资租赁有限公司总裁施锦珊作为签约代表发言，他很看好向荣清能汽车的未来。此次签约的100亿金额以融资租赁金融服务的模式支持向荣清能汽车的推广应用，而这只是一个开始，他期待今后双方合作将迎来更加广阔的发展空间。

北京向荣清能汽车科技有限公司发起人梅向荣向到场嘉宾致答谢词。他说，作为清华大学车辆与运载学院毕业生，处于汽车行业变革的伟大时代，得益于清华“行胜于言”的校风，看好氢燃料智能商用车的未来，坚持长期主义，脚踏实地努力奋斗，为客户创造价值。他相信向荣清能汽车在新能源智能网联商用车领域在全球汽车工业占有一席之地。

据悉，向荣清能汽车将与清华大学车辆与运载学院在氢燃料电池动力、智能网联、电控底盘、整车技术等领域展开研发合作，向荣清能汽车也将成为清华大学车辆与运载学院科技成果的转化平台，助力实现向荣清能汽车全球领先的氢燃料智能商用车企业目标。

(责编：董童、李源)