人民网北京1月4日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日印发《关于开展大宗固体废弃物综合利用示范的通知》（以下简称《通知》），公布了40个大宗固体废弃物综合利用示范基地和60家大宗固体废弃物综合利用骨干企业。

图片来源：国家发展改革委官网

《通知》要求各地高度重视大宗固体废弃物综合利用示范建设，加大落实推进力度，确保实施方案确定的建设目标如期完成，推动实现“到2025年大宗固废年综合利用量达到40亿吨左右”目标任务。

一是加快重点项目建设进度。对列入实施方案的重点支撑项目，各实施主体要统筹疫情防控和项目建设工作，加快落实项目建设前期手续，按照国家有关规定加快推进项目建设，坚决遏制“两高”项目盲目发展，确保完成建设任务，达到预期目标。

二是统筹推进示范建设任务。各基地管理机构及骨干企业，要统筹推进示范建设任务，创新大宗固体废弃物综合利用模式，选用先进技术装备，加强信息化管理，提升市场竞争力，每半年向所在地发展改革委报送建设进展情况。

三是强化节能降碳示范引领。各基地和骨干企业要以节能降碳为导向，优先使用可再生能源，优化生产工艺流程，开展节能改造，选用高效节能技术设备，回收利用余压余热余能，提高能效水平，发挥好大宗固体废弃物综合利用替代天然资源的协同降碳作用，形成利废建材行业降碳示范效应。

四是加强协调指导和管理。各基地和骨干企业所在地发展改革委要落实责任，跟踪基地和骨干企业建设情况，并加强协调指导和管理，完善和落实相关配套政策措施，及时协调解决建设过程中遇到的有关问题。

五是强化动态监测和督导。省级发展改革委要定期调度基地和骨干企业建设进展情况，对进展缓慢的要及时开展督导，对实施方案发生重大调整的要及时组织论证，并报送国家发展改革委，原则上调整内容不得影响总体目标和主要任务。

六是有序组织评估验收。建设期满后，各省级发展改革委要及时组织评估验收，明确验收结果，并将评估验收情况、建设成效和经验及时报送国家发展改革委。

国家发展改革委表示，将不定期调度基地和骨干企业建设进展情况，并视情况开展现场督查，对建设进度滞后、成效较差、违反规定的，将采取督促整改、通报批评等措施，问题严重的，取消基地和骨干企业资格。

图片来源：国家发展改革委官网

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