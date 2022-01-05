本报北京1月4日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉：2021年中欧班列开行数量实现增长，全年开行1.5万列、同比增长22%，发送146万标箱、同比增长29%，为确保国际产业链供应链稳定畅通、构建新发展格局作出积极贡献。

国铁集团主动加强与沿线国家铁路部门的沟通协调，确保在疫情防控条件下口岸交接、班列作业、信息交换、统一定价等顺利进行，努力承接海运、空运转移货源，确保了中欧班列安全顺畅稳定运行和开行数量大幅增长。此外，国铁集团统筹开好西部陆海新通道班列，全年发送57万标箱，同比增长57.5%。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 01 版）

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