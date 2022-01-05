本报太原1月4日电 （记者胡健）近日，山西省太忻经济一体化发展促进中心在太原揭牌。这意味着太忻一体化经济区正式设立，将推动山西加快融入京津冀，对接服务雄安新区建设。

太忻一体化经济区位于山西中部，包括太原、忻州两个城市。经济区将围绕打造新材料和高端装备制造产业集群，集中优势资源，强化要素保障，塑造产业竞争新优势，带动全省发展动能整体跃升。

《中共中央国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》提到，支持山西中部城市群建设，增强太原等区域中心城市辐射带动能力。山西将中部城市群发展作为在中部地区争先崛起的重大战略部署。此前，国家发改委批复了雄忻高铁，建成后将有助于京津冀创新资源、专业人才、新兴制造业、现代服务业等经济要素向太忻一体化经济区转移。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 02 版）

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