本报记者 王永战 李凯旋

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搭建智能服务平台、重塑高效审批流程、推进部分政策“免申即享”……

四川成都不断提升服务供给能力，逐渐打通“政策找企业”的最后一公里，进一步优化营商环境，为中小企业发展保驾护航。

“轻轻一点，所有的政策信息就都出来了。”说话间，彭容指尖一动，网站窗口弹出企业适配的政策项目信息。

作为成都中科大旗软件股份有限公司政务事务部副总裁，提到惠企政策，彭容感叹：“变化很大！前些年，我们中小企业找政策的信息渠道还没有这么顺畅。”

过去相当长一段时间里，彭容所在的公司都在追着政策跑。2021年6月，四川省成都市经信局搭建的“天府蓉易享政策找企业”智能服务平台上线，惠企政策能够精准抵达企业，项目评审更加便捷，资金拨付更加高效，政商关系更加清朗。

精准匹配，实现“政策找企业”

“以前找政策，大多是同行交流‘听’来、企业一趟趟‘找’来的。”彭容说。旁边的书架上，几本《政策汇编》，早已翻得皱皱巴巴，“书里的内容一条条勾画，生怕错过。”除此之外，彭容每周还安排员工到政府部门网站搜集政策信息，对照着一条条梳理。

除此之外，项目的申报材料要送到经信局、科技局、发改委等部门，各个部门对材料的要求不尽相同，企业有时也比较挠头。

“曾经，很多企业由于缺少便捷的渠道，知晓政策难，对政策也理解不深、运用不广。”成都市经信局一级调研员宋劲松指着一沓沓文件，“一个工业扶持政策就涉及十几个政策项目。”

怎么办？经过前期调研，一个通过智能服务平台实现“政策找企业”的办法被提了出来。

一方面，政策信息实现量化、标准化。成都市经信局按照“符合一定资质、达到一定标准、给予定量奖励”的原则，将全市涉及工业和信息化的47个政策进行量化，梳理出近130个政策专项，作为服务企业的基本单元；另一方面，企业画像也逐渐清晰。智能服务平台收集包括企业经营、获得补贴情况等在内的数据，对企业情况十分清楚。最终，通过政策和企业的定期匹配，“一企一策”的精准配对得以实现。

“丁零零”，2021年8月，一则消息被推送到彭容的手机上：2021年成都市“蓉贝”软件人才评选即将开始，你公司可以推荐人选报名。

收到消息，彭容连忙通知公司的技术骨干报名。“政策匹配精准，对我们来说真是帮了大忙。”彭容说。

重塑流程，惠企措施更高效

有了政策项目，迟迟等不到申报结果，一度也让不少企业积极性不高。“过去我们常常是年初申报，年底才能等到审批结果。”成都拓维高科光电科技有限公司负责人周健生说。

如何优化项目申报评审，加速惠企资金到位？

之前，企业申报项目，要经过评审、公示、拨付资金等工作环节。“线上申报解决的只是资料收集问题，但到了评审阶段还是老思路，所以必须同步实现线上评审。”成都市经信局副局长蒲斌说。

为实现线上评审，需要重塑工作流程。

基于前期对政策的精准梳理，成都市经信局依据特性将现有政策分为全自动、半自动、人工三大类。对于符合智能服务平台全自动要求的政策，评审时可以完全由计算机自动完成。尚不符合标准化要求的政策，则根据实际情况，采取半自动评审或人工评审模式。

蒲斌介绍，通过对评审工作流程的不断完善，一批可以全自动评审的项目得以快速确定。此后，这批项目驶入自动评审“高速路”，企业线上申报，线上即时完成评审，相比线下评审大大节省了时间。

项目通过评审后，如何尽快拨付资金？传统做法是，资金先经区县经信部门，最后到达企业，企业等待资金的时间往往较长。

“现在，我们缩短了资金拨付的路径。”蒲斌介绍，如今相关惠企资金直接到达银行，银行再打给企业，打通了“政策找企业”的“最后一公里”。

提起惠企资金的到位速度，周健生告诉记者，2021年6月，一笔“光电配套专项”补贴资金打到了企业账户。“从申报到资金到账，仅仅用了3个工作日，比之前的速度大大提高。”对于周健生而言，新进的补贴宛如一场“及时雨”。

“截至目前，平台政策匹配率为71.6%，项目评审通过率为90.8%。”蒲斌介绍，已有700多户中小微企业获得了资金支持。

优化服务，创造良好营商环境

还未忙完手头的工作，彭容的手机又响了起来。“市经信局的工作人员发来的新政策。”彭容说，政策找上门后，企业相继获得了一系列支持。

对此，中自环保科技股份有限公司董事长陈启章也深有感触。2021年8月，公司产品设备需要升级，恰好经信部门的“企业创新能力奖励项目”被“送”到了企业办公室，成为企业经营的有力补充。陈启章说，按照平台申报拨付流程，10天内专项奖励资金就打到了账上。

原来，负责联系中自环保的经信部门专班工作人员，了解到这家公司符合环保科技企业的项目要求，又处于设备升级的关键阶段，便积极联系企业，让他们在线上填报相关材料，随即经审核后通过。“这笔项目资金到位后，马上被用来引进一系列先进仪器，对我们升级设备起到了关键作用。”陈启章介绍，2021年11月，公司经推荐，顺利成为国家技术创新示范企业。

随着营商环境逐渐优化，亲清政商关系也越来越明晰。“现在，所有项目申报流程公开透明，标准都是硬杠杠。从项目申报、审批到资金拨付，全流程可视化、可量化。”宋劲松说，经办人员的自由裁量权大大减小，既保护了经办人员，又能更好服务办事企业。

“下一步，在平台已有功能基础上，我们还要推动市级不同部门间的数据共享，在全市进一步推广‘政策找企业’智能服务平台，让企业办事有速度、政务服务有温度。”蒲斌表示。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)