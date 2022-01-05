朱 磊

商家乐于并善于换位思考，有助于敏锐捕捉消费者的需求，并有助于形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡

不久前，出门办事约了一辆普通网约车，车里干净整洁，还贴心地放置了矿泉水和纸巾等。

我忍不住给司机师傅点赞，司机陈师傅坦言：“我常常想，当自己是乘客时，希望坐在什么样的车上？当然是越舒适越好。”

陈师傅说，配些小物件，花不了多少钱，很多乘客因为体验好，还特意留了自己的手机号，方便以后用车。“后来基本上每个周末和节假日，都会有长途出车的机会。”随着生意越来越好，陈师傅还准备和志同道合的网约车主们，成立一个公司，为更多人提供方便。

陈师傅的故事让我还想起朋友讲过的一间家乡小饭馆。小饭馆除了口味好、性价比高，店主也非常热情，常常特地到桌旁询问顾客对菜品的感觉，时间一长，对一些老顾客的口感偏好，都记在心上。“所以每次我们回乡聚会，都要去这家店。”朋友说，这么多年了，周边的店换了又换，这家店不仅规模更大，还在计划开分店。

无论是陈师傅的生意好，还是家乡小饭馆的长盛不衰，都道出了服务业的一个真谛——乐于并善于换位思考，想方设法提升服务质量。

乐于换位思考，有助于敏锐捕捉消费者的需求。当前，我国居民的消费需求已经从“有没有”向“好不好”升级，品质型消费逐渐取代温饱型消费。一方面，品质化、多元化的需求日趋旺盛；另一方面，供给对于需求变化的适应性调整还存在滞后。如何加快调整的速度、把握好这些变化？多把自己当作消费者来想一想，答案也就很明显了。换位思考，敏锐捕捉需求变化，及时应对，看似朴素，实则更好地发挥了需求对供给的牵引作用。

善于换位思考，不仅关注当下，还要放眼长远。服务业重在体验，且众多垂直领域竞争激烈。想保持长期优势，换位思考的步伐就不能停。陈师傅，正是不断跟进需求变化，才吸引并稳定住了用户，业务范围也从短途用车拓展到了长途包车。

商家积极换位思考，消费者在享受暖心服务的同时“用脚投票”，将利好行业升级，更有助于形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

《 人民日报 》（ 2022年01月05日 15 版）

(责编：胡永秋、白宇)